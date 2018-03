d'Aubuisson dice habitantes de comunidad Enmanuel han llevado inseguridad a la zona

Lee también

El alcalde de Santa Tecla, Roberto d'Aubuisson, dio hoy una conferencia de prensa, luego que la orden de desalojo que se tenía programada para ejecutarse hoy a las 9:00 de la mañana contra los habitantes de la comunidad Enmanuel, a la orilla del bulevar Monseñor Óscar Arnulfo Romero, fue dejada sin efecto de manera temporal por el Juzgado Tercero de Paz de ese municipio.El edil tecleño expuso que algunos de los miembros de las familias que han llegado a usurpar el terreno municipal pertenecen a estructuras del crimen organizado y "han llevado inseguridad a la colonia Las Palmeras", aledaña a la comunidad Enmanuel."Antes que se establecieran no había asaltos ni robo de vehículos. Ahora es a diario, permanente", aseguró d'Aubuisson.El alcalde reiteró que de todas las personas que reclaman el derecho a vivir en el terreno, solamente tres son de Santa Tecla y el resto provienen de otras localidades como Santa Ana, El Paisnal, Tamanique y Berlín. Por tanto, cree que no tienen derecho a usurpar un terreno tecleño, en el que, anticipó, pretenden construir un parque y una pequeña terminal de buses y microbuses.También dijo que ha ocurrido "fraude" en la emisión de los Documentos Únicos de Identidad (DUI) que fueron emitidos entre el 29 y 30 de septiembre del 2016, con dirección en Santa Tecla."Hay casos especiales, como el de Mauricio Rosales, que dice que vivía en el barrio El Centro, de El Paisnal, pero le dieron DUI de Santa Tecla y dice: Santa Tecla, con dirección de El Paisnal. Esta persona volvió a tramitar su DUI y dice que vive en Santa Tecla en el barrio El Centro de El Paisnal. Dos veces el mismo error. Luego lo vuelve a sacar el 30 de septiembre del año pasado y le ponen que vive en Santa Tecla, colonia Las Palmeras, block "C"... si vive en la comunidad Las Palmeras no tiene necesidad de estar usurpando el terreno", explicó.d'Aubuisson también se mostró disconforme con la suspensión de la orden de desalojo, pues dijo que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ni siquiera ha admitido el recurso de amparo interpuesto por los habitantes de la referida comunidad.