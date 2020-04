Las drásticas medidas que la Alcaldía de San Miguel implementa para contener propagación de covid-19

El Alcalde de San Miguel, Miguel Pereira anunció este martes (21.04.2020) un pliego de medidas sanitarias que ya se han comenzado a implementar para contener la propagación de la covid-19 en el municipio.

Pereira consideró que estas disposiciones son para "salvar vidas" y no mecanismos para enterrar a la gente, aunque aclaró que eso no significa que no estén preparados en caso de que les toque que sepultar a fallecidos por la enfermedad del coronavirus.

"Enseñarle una fosa a la población los afectaría anímicamente, es mejor enseñarle el gran trabajo que realizamos por salvarle su vida", apuntó el alcalde migueleño.

Mercados de San Miguel con control sanitario

Entre las medidas que ya implementan se encuentran el desinfectar todos los vehículos y a las personas que viajan en bus en el municipio para evitar contagios masivos.

Detalló que todos ellos deberán para por un arco de desinfección para tener el 100 por ciento del control de las personas que ingresan al municipio. Expuso que también a quienes pasen por los puntos de desinfección se les tomará la temperatura.

"No significa que al tener temperatura alta automáticamente tiene COVID-19, pero lo importante es hacerlo para darle tratamiento y descartarlo como posible contagio", aclaró Pereira.

El alcalde también informó que se cerrarán negocios no autorizados en esta emergencia para garantizar que solo permanezcan abiertos los comercios que venden alimentos y productos de primera necesidad.

"Vamos a iniciar el cierre de negocios no autorizados con el apoyo de PNC, FAES y el Ministerio de Trabajo y colocaremos cinta amarilla, los únicos que deben estar abiertos según el decreto aprobado por la Asamblea Legislativa son los de alimentos y productos de primera necesidad", abonó alcalde.

Tambén informó que se prohibirá el uso de carretillas en el mercado municipal para transportar productos, ya que consideró que generan congestionamiento y aglomeraciones. Dejó en claro que solo ingresarán en la madrugada a abastecer a comerciantes.

"Además, crearemos 2 mercados móviles, uno afuera del estadio Barraza y el otro en el parque de la colonia Ciudad Pacífica", sostuvo Pereira.

Aseguró que, entre las medidas tomadas, también se reducirán los ingresos al mercado municipal a tres puntos; por lo que aseguró que "todas las demás calles estarán cerradas, además se abrirán de lunes a viernes de 7 am a 12 del mediodía, sábado y domingo estarán cerrados".

"Si el mercado no se ha cerrado completamente es porque la gente necesita comer y eso tenemos que entenderlo, pero algunos locatarios están llevando a toda su familia y eso no lo vamos a permitir. El comerciante que no lleve la nota de autorización, no ingresará al mercado", explicó.

@Miguelpereirasv alcalde de #SanMiguel informó que entre las medidas sanitarias preventivas están la de cerrar los mercados a las 12 del mediodía, no permitir el ingreso a niños y mayores de 60 años, además que estarán abiertos de lunes a viernes. pic.twitter.com/j3fLUtBFeV — LPGDepartamentos (@LPGDptos) April 21, 2020

Pereira, asimismo, dijo que activarán todas las comisiones de Protección Civil en el municipio para reforzar todos los controles sanitarios.

"Les daremos radios, esos líderes nos notificarán cualquier riesgo a la salud en su comunidad. También colocaremos baños sanitarios en los 4 puntos de ingreso a la ciudad para elementos de seguridad", expuso el alcalde migueleño.

Informó también que se ha conformado una mesa de infectólogos, epidemiólogos, economistas e ingenieros agrónomos, "para trazar estrategias a mediano plazo sobre la seguridad alimentaria de la población".

"En seis meses les presentaré un plan post covid para reactivar la economía de San Miguel", aseveró el alcalde.

Pereira sostuvo en resumen que se han aprobado nuevas medidas y reforzando muchas de las "que han tenido éxito". Expuso que todas están avaladas por Protección Civil Municipal.