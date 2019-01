en 2017 Ulloa pedía retirar "fraude" del lenguaje, ahora él lo retoma

El candidato a la vicepresidencia por el partido GANA, Félix Ulloa, aseguró en una entrevista concedida en marzo de 2017 al programa Conexiones que la palabra "fraude" estaba eliminada del lenguaje político salvadoreño desde que fue creado el Tribunal Supremo Electoral (TSE), tras la firma de los Acuerdos de Paz.

Ulloa, quien fue parte del TSE durante las elecciones municipales de 1997 y presidenciales de 1999, aseguró en dicha entrevista que desde 1992 y "con todo lo que ha evolucionado la sociedad es muy difícil hacer un fraude electoral",

Sin embargo, hoy en día, Ulloa conforma la fórmula presidencial en conjunto con el exalcalde de San Salvador Nayib Bukele, quien en reiteradas ocasiones ha denunciado que desde diferentes entes se "fragua un fraude" previo a las elecciones presidenciales del próximo 3 de febrero.

Incluso, el pasado 6 de diciembre, Bukele escribió en su cuenta de redes sociales: "Fraude fraguándose en estos momentos en el TSE... si se consuma el fraude, nos vamos a las calles", algo que provocó que algunos de sus seguidores irrumpieran en las instalaciones del TSE e intimidaran a empleados de la institución, según denunció el ente por medio de videos.

Dicho fraude, según el candidato, iba a ser consumando en la papeleta de votación, con la modificación de los colores de la bandera del partido de derecha por el que compite, algo que un día después la dirigencia del partido GANA desvirtuó por medio de su presidente, Andrés Rovira.

"No hay que traer ese de nuevo ese fantasma, esa palabra (fraude) que ya estaba proscrita del lenguaje político. Y si hay evidencias, hay que denunciarlas, porque ahora con las nuevas tecnologías, con la vigilancia ciudadana, con el involucramiento de los medios de comunicación, con todo lo que ha evolucionado la sociedad es muy difícil hacer un fraude electoral. Puede haber falencias en el sistema. Lo que ocurrió en 2015, que no hubo ningún problema en el conteo de los votos, el problema se dio en la comunicación que fue tardía, que fallaron los sistemas, pero no hubo fraude", dijo en su momento el hoy candidato de GANA, quien se desempeñaba como analista político.