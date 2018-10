nuevas fuentes de financiamiento para café propone calleja

Una propuesta para reactivar al sector cafetalero presentó ayer la fórmula presidencial de la Alianza por un Nuevo País. "Cosechas de Oro" nombraron la estrategia formulada por el candidato a presidente, Carlos Calleja, y la candidata a vicepresidenta, Carmen Aída Lazo, y que fue presentada a representantes del sector.

Cuatro aspectos se retoman dentro de esta y que la fórmula considera que son claves para reactivar la caficultura nacional.

El primero está relacionado con el financiamiento. La fórmula propone incrementar las fuentes de financiamiento para productores grandes y pequeños, viveristas y otros integrantes de la cadena productiva. Además plantean que las fuentes de financiamiento tendrán condiciones adecuadas al sector.

"Una estrategia de financiamiento con períodos más largos, tasas más blandas para poder rescatar a los productores que están pasando por una situación sumamente difícil", dijo Lazo.

En ese mismo aspecto incluyen que el Gobierno realice los pagos a tiempo a viveristas y también la búsqueda de financiamiento para renovar el parque cafetalero en el país.

El segundo aspecto está relacionado con la institucionalidad que vela por el sector. La fórmula expuso que actualmente está dispersada y proponen "agrupar para que realmente las instituciones den los servicios que necesitan de asistencia técnica, investigación y desarrollo".

La readecuación de las instituciones implica darle más participación al sector privado en la toma de decisiones sobre las políticas del café, según explicaron.

El posicionamiento del café salvadoreño en nuevos mercados es el tercer aspecto que se retoma en "Cosechas de Oro".

"Como presidente me voy a montar en el avión comercial, no privado, atrás, no adelante, para (ir a) vender el café salvadoreño a todo el mundo", declaró Calleja.

El cuarto punto está relacionado con mejorar aspectos en cuanto a la seguridad.

La fórmula expresó que este aspecto "muchas veces se deja de lado"; sin embargo, dijeron que es importante porque facilita el trabajo en el sector.

En este punto la propuesta incluye capacitaciones a la Policía rural y planes de seguridad que se adecuen a las necesidades de cada municipio y región del país.

"Cosechas de Oro" también está basada en documentos que la Mesa del Café ha hecho.