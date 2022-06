Alejandro Fernández le cantará a El Salvador

Este sábado 11 de junio el cantautor mexicano Alejandro Fernández regresa a El Salvador como parte de su gira de conciertos "Hecho en México", se presentará en el Estadio Cuscatlán frente a cientos de salvadoreños para deleitar con sus éxitos.

Su pasión por la música fue heredada desde temprana edad por su padre, Vicente Fernández, ahora con 51 años, es un referente de la música en español, y será posible apreciar gracias a Producciones Roma.

El exponente del género ranchero nació el 24 de abril de 1971 en Guadalajara México. Actuó por primera vez ante más de 10 mil personas con apenas cinco años, interpretando el tema "Alejandra" y a los seis trabajó en la película "Picardía mexicana".

En 1992 lanzó su primer disco, titulado "Alejandro Fernández" con temas de música regional mexicana, y luego fue incorporando otros géneros como el pop, balada y bolero. También ha unido su voz a otros intérpretes, como el cantante español David Bisbal, Maná, Mon Laferte, Calibre 50 y otros artistas.

Tres décadas después de su primer disco el intérprete de "Mátalas" suma 17 álbumes de estudio y 8 álbumes recopilatorios. Donde destacan los temas: "Me dediqué a perderte", "Caballero", "Nube Viajera", "Canta Corazón", "No sé olvidar", "Si tú no vuelves" y otros.

Una de las plataformas de Fernández han sido las telenovelas mexicanas que adoptaron los nombres de sus canciones como "Niña Amada Mía", "Mañana es para siempre", o "Si tú supieras", tema oficial de la novela María Isabel.

Ahora, tras la muerte de su padre, a través de su gira "Hecho en México", rinde un homenaje al "Charro de Huentitán", y al mismo tiempo recuerda los grandes éxitos de su carrera como intérprete.

Para el espectáculo de "El Potrillo" Producciones Roma habilitó siete localidades: Mesa AMEX $185, Mesa Platinum $125, Lounge BAC $125, VIP $85, Platea $65, Tribuna $45 y Sombra $35, más el costo de boletería.