Billy Calderón es víctima de hackeo (+Fotos)

No solo las celebridades de Hollywood como Jennifer Lawrence y Anne Hathaway son víctimas de hackers. Las figuras públicas del entretenimiento nacional se están sumando a la lista. El último ha sido el exconductor de “Arriba Mi Gente”, Billy Calderón.

La situación fue descubierta el fin de semana. El encargado de informar sobre el problema fue su hermano José Calderón, quien escribió un breve llamado en su Facebook personal, pidiendo que eliminaran la cuenta de su hermano. "Es triste que existan personas mal intencionadas", dice parte del mensaje de José.

“Ha sido bastante feo. Nunca me había pasado. Sí había escuchado de otros casos pero hasta que uno le pasa se da cuenta de la profundidad del problema. Ahorita yo he perdido todos mis seguidores que he venido formando de muchos años atrás, de todo el mundo. Me cambiaron hasta mis claves, no puedo ingresar de ninguna manera", afirmó Billy a Plus.

Las pistas son pocas, pero habló sobre sus sospechas. "Ha sido realmente lamentable. Es un hacker árabe el que me hizo esto. He mandado notificaciones a Facebook, he mandado cartas, he hecho hasta lo imposible y está bien difícil porque ha sido un buen hackeo el que me hicieron”, expresó con preocupación.

Billy dijo que en esto no está solo y ha visto la solidaridad de sus amistades. “Me han llamado de Estados Unidos, Francia, Chile, preguntándome qué había pasado”.

El objetivo es solventar la situación sin que tenga mayores consecuencias. El modelo, hizo un llamado a sus seguidores a dejar de seguirlo en Facebook por seguridad “mejor que me den eliminar y primero Dios posteriormente estaré abriendo una nueva cuenta”, aseguró.

Afirmó su cuenta de Instagram (billycalderon14) está a salvo y es ahí donde pueden seguir comunicándose con él.