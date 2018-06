"Caí hasta lo más bajo que se podía”: Johnny Depp habla por primera vez del colapso de su vida

El actor de Piratas del Caribe, Johnny Depp, decidió revelar detalles sobre cómo los últimos años han sido una de las etapas más difíciles de su vida, a través de una extensa entrevista con la revista Rolling Stones en su mansión en Londres.

Después de un mes y casi 200 correos electrónicos, el periodista Stephen Rodrick recibió la invitación que esperaba para entrevistar al actor: “Ven a Londres; Johnny Depp quiere desnudar su alma sobre sus cuentas bancarias vacías”.

El periodista estuvo tres días en la casa del actor en Londres, donde, según Rodrick, se mostró "divertidísimo, astuto e incoherente” y decidió hablar de la "aguda depresión" que lo inundaba.

Entre mayo de 2016 y febrero de 2017, la vida de Depp sufrió un giro por su divorcio de la actriz Amber Heard y las dificultades económicas en las que se vio inmerso por la mala gestión de su fortuna y la costosa ruptura.

“Caí hasta lo más bajo que se podía", dijo con la voz hundida. "El próximo paso era: 'Vas a llegar a algún lado con los ojos abiertos y vas a salir de allí con ellos cerrados. "No podía soportar el dolor en mi día a día", agregó.

Al parecer, los últimos 18 meses no han sido fáciles para Depp. A parte de los problemas financieros, hubo informes de que no podía recordar sus líneas durante las filmaciones y que contrató un ingeniero en sonido que le iba narrando el guión por un auricular mientras grababa". A eso se suma el escándalo que generó su divorcio con la actriz Heard tras las acusaciones de abuso físico, que Depp niega en su totalidad. También hubo rumores de que el consumo recreativo de drogas y alcohol estaba paralizando al actor.

Foto: AP

En la publicación, el periodista menciona que fue advertido con anticipación que el actor no sería capaz de hablar de su exesposa, la actriz de Aquaman. Después del divorcio, Heard recibió un pago reportado de $ 7 millones, que donó a obras de caridad, y ambos firmaron acuerdos de no divulgación

Por otro lado, en sus conversaciones también hablan sobre algunos de los gustos millonarios del actor, él incluso bromeó con ello. "Es insultante decir que gasté $ 30,000 en vino", dice Depp, "porque era mucho más".

De acuerdo con Depp, su terapia fue salir de gira con su grupo musical y ponerse a escribir sus memorias, aunque a la vez admite que eso también le llegaba a hundir. "Me empapaba en vodka por las mañanas y empezaba a escribir hasta que se me llenaban los ojos de lágrimas y ya no podía ver las páginas". Además, el actor reveló que inspiraba sus memorias en los textos que escribió su amigo, el periodista Hunter S. Thompson, quién se suicidó en febrero de 2005.

Foto: Rolling Stones