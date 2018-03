Drianu lanza su nuevo tema “Grateful”

“Hay que enfocarse”, responde rápidamente el DJ y productor Drianu cuando le preguntan sobre trabajar música. Adrián José Gadalamaría, su nombre real, actualmente viajó a Miami para realizar nuevas colaboraciones con artistas de larga trayectoria. “Para mí lo más importante es mostrar que sí se puede dar el salto”, comentó.

Drianu cumplirá 22 años en julio y dice que está muy agradecido con la gente que lo ha apoyado en su carrera, es por este motivo que nace “Grateful”, tema que está disponible en YouTube.

Foto: cortesía, Ricardo Aparicio

“Es la primera canción que lanzo este 2018 y es especial también porque incursiono como vocalista, no solo como productor. Es especial porque salgo de mi zona de confort. La letra la dedico a todas las personas que me han apoyado íntimamente, como mi familia, mis amigos, mi equipo de trabajo, porque no es fácil dedicarse a esto”, agregó a PLUS.

Sobre su creación, relató que en “Grateful” comienza a explorar en otros géneros. “La canción la trabajé hace un año... Poco a poco voy incluyendo los sonidos latinos, como la salsa, el merengue, el reguetón. De tanto escuharlos ya nos absorbió y les he tomado el gusto, y quiero experimentar en ese rubro. ‘Grateful’ ya va dirigiéndose un poco hacia esa dirección”, dijo el artista que se dio a conocer con “By The Water”.