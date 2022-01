Eddie Redmayne el “gentleman” de 40 años

A Eddie Redmayne no le gusta presumir de todos los reconocimientos logrados desde hace ya algún tiempo, pues, aunque le gustan los premios, también le generan culpa. "Los actores somos adultos que recibimos mucho dinero por pretender ser otros…, dice, …No curamos enfermedades ni resolvemos nada".

Este hijo de banquero londinense, que jugaba al rugby con el príncipe Guillermo, con quien coincidió en Eton, el colegio de la élite británica, se graduó en Historia del Arte por la Universidad de Cambridge. Sin embargo, nunca recibió formación como actor, detalle éste que no le ha impedido hacerse con el Óscar, el Globo de Oro, un BAFTA, el premio del Sindicato de Actores o el premio Tony de Teatro. Redmayne se hizo a sí mismo en el teatro a pesar de que algunas personas le advirtieron de que solo unos pocos conseguían vivir de ello.

"Pero disfrutaba tanto del teatro que llegué al punto de pensar que, si tan siquiera pudiese hacer una única obra al año por el resto de mi vida... la haría. Y eso me llenaría por completo", afirmó a Esquire España.

Ya en su niñez representó el musical "Oliver" basado en el libro de Charles Dickens, debutando como profesional en 2002, con apenas 20 años, con la obra "Noche de reyes", en el Shakespeare’s Globe Theatre londinense.

Fue actor revelación de los premios Evening Estándar en 2004 por la obra "La cabra o ¿quién es Sylvia?", y actor revelación en los premios Critics' Circle Theatre de 2005.

A pesar de su talento, ha trabajado hasta la extenuación cada papel, con el que se ha construido un camino en el mundo del espectáculo y no le ha dado mal resultado.

Su interpretación del joven asistente del pintor impresionista Mark Rothko en la obra "Red", fue uno de sus mayores éxitos sobre las tablas, y le dio el premio Oliver en Londres en 2009 y el Tony en Nueva York en 2010.

Por el papel de Ricardo II de Inglaterra durante las temporadas 2011 y 2012 en "The Donmar Warehouse" ganó el The John y el ‘Wendy Trewin Premio’, a la mejor interpretación de Shakespeare" del Círculo de la Crítica.

La National Portrait Gallery de Londres, tan visitada en sus años universitarios, le ayuda a meterse en cada personaje. Estudia cuadros, mira fotos... "Allí me encierro. El arte me ayuda a ser más creativo, a meterme en el papel", manifestó a Esquire.

POCA TELEVISION Y MUCHO CINE

Aunque participó en miniseries televisivas como "Elisabeth I" (2005), "Tess of the D'Urbervilles" (2008) o "Los pilares de la Tierra" (2010), en el cine se mueve como pez en el agua.

Sus primeras películas, "The Good Shepherd" (2006, Robert de Niro), "The Other Boleyn Girl" (2008, Justin Chadwick) y "My Week with Marilyn" (2011, Simon Curtis), entre otras, tuvieron buena acogida pero su entrada en el mundo del séptimo arte fue en 2012 cuando sorprendió a muchos como Marius en "Los Miserables" (Tom Hooper).

El mismo Hooper reconoció que Eddie era perfecto para el papel, pero le resultó un descubrimiento cuando empezó a cantar: "no tenía ni idea de que cantara tan bien", puntualizó. No obstante, todavía era poco conocido para el público, incluso en el Reino Unido.

CONSAGRACIÓN

Fue dos años después cuando adquirió popularidad a nivel mundial con "The Theory of Everything" (2014), en la que interpretó al científico británico, aquejado de ELA (esclerosis lateral amiotrófica), Stephen Hawking.

Un gran desafío para el que se preparó concienzudamente asistiendo a una escuela de ELA, donde trabajó con un médico y un coreógrafo que le decían los músculos que debía mover en cada fase de la enfermedad. También se entrevistó con el propio Hawking.

Por ese papel ganó con apenas 32 años: Óscar, Globo de Oro y BAFTA al mejor actor, además del premio del Sindicato de Actores. Y, sin embargo, contestó a un periodista que le importaba más la opinión del propio Hawking y su familia a propósito de su interpretación, que un premio.

Redmayne admiraba al científico. Lo conocía, según dijo, de los pasillos de Cambridge cuando lo observaba a distancia y puso todo su empeño en ese papel, lleno de expectativas por la dificultad de personificar y transmitir lo que significa vivir con ELA.

Volvió a sorprender en "The Danish Girl" (2015), film que narra el cambio de género del pintor Einar Wegener, haciendo el actor el doble rol de Einar Wegener/Lili Elbe y por cuyo trabajo estuvo nominado al Óscar.

Para encarnar a Lili se entrevistó con muchos transexuales, se metió en sus historias y leyó sobre el tema: "quería que la película sirviera para educar a la sociedad", manifestó.

Sin embargo, tras las protestas de activistas LGBTQ+ por la elección de un hombre y no una mujer trans para hacer de Lili Elbe, el actor dijo recientemente a The Sunday Times: "No, no aceptaría el papel ahora. Hice esa película con las mejores intenciones, pero creo que fue un error".

Ha continuado con personajes de muy distinto registro, tanto en la serie épica-fantástica "Fantastic Beasts and Where to Find Them" (2016, 2017 y 2022), como en los largometrajes basados en hechos reales "The Trial of the Chicago 7" (2020, Aaron Sorkin) o en "The good nurse" (prevista para 2022, Tobias Lindholn),

Este oficial de la Orden del Imperio Británico, nombrado por Isabel II en 2016, comentó en una entrevista que no sabe decir las características que debe tener un personaje que quiera interpretar, pero… "Lo sé cuando me duele la barriga".

