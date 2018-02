Explosión de “Touchdowns” musicales en el Super Bowl

El medio tiempo del Super Bowl se celebra desde 1967. En sus inicios era animado por bandas universitarias y otro tipo de espectáculos, pero esto cambió en 1993, cuando Michael Jackson apareció en el Rose Bowl de Pasadena interpretando en 15 minutos “Jam”, “Billie Jean”, “Black or White”, “We Are The World” y “Heal The World”.



Desde esa incursión, aparecer en el intermedio se convirtió en un nuevo reto para los artistas, en un esfuerzo por hacerlo “mejor que el año pasado” porque, además, la final del Super Bowl es el mayor acontecimiento deportivo del año en Estados Unidos, donde más de 111 millones de espectadores lo siguen desde sus hogares.



Este año, en el juego entre los New England Patriots y Philadelphia Eagles, P!nk se unirá a la larga lista de cantantes que han entonado el himno de Estados Unidos en el partido final de la temporada de fútbol americano. En años anteriores Lady Gaga, Alicia Keys, Billy Joel y Beyoncé han sido los elegidos para interpretar “The Star-Spangled Banner”.



El partido tendrá lugar en el U. S. Bank Stadium de Minneápolis, casa de los Vikings de Minnesota. En El Salvador, será transmitido a partir de las 5:30 de la tarde, el medio tiempo se espera inicie a las 6:30.



El hombre en medio del bosque



Que “Man of the Woods”, el esperado nuevo disco de Justin Timberlake, saliera a la venta ayer no es casualidad; hace dos días que el cantante cumplió 37 años y mañana volverá a ser uno de los protagonistas.



Durante el medio tiempo de la final, Timberlake tendrá cerca de 13 minutos para lograr que el público de Minneápolis entre en calor pese a las gélidas temperaturas de -12 grados que se esperan. “Así de frío hace ahora mismo en Minnesota”, escribía Timberlake el miércoles en Instagram junto a un fotograma del video promocional de “Man of the Woods”, en el que aparece envuelto en una manta caminando en un paisaje bastante nevado.



En la rueda de prensa que ofreció el jueves, el cantante no quiso revelar detalles sobre cómo será su actuación de este domingo. Pero sí descartó las especulaciones de una supuesta reunión con su antigua banda, NSYNC, o el regreso de Janet Jackson como invitada especial, tras el sonado incidente que ambos protagonizaron en 2004. En aquella ocasión —su segunda actuación en la final del Super Bowl tras la de 2001 con NSYNC— Timberlake se llevó por delante parte del top de Jackson, dejando al descubierto uno de sus pechos.



Sobre aquella actuación corrieron ríos de tinta y, aunque los dos artistas explicaron que se trató de un defecto en el top de Jackson, los medios bautizaron el incidente como el “Nipplegate”. Desde entonces, el Super Bowl se retransmite con un retraso de cinco segundos para poder “corregir” anécdotas del directo. Por tanto, la controversia también ocurre. En 2012, la cantante M.I.A. levantó el dedo del medio ante las cámaras durante su actuación, lo que provocó que la Liga Nacional de Fútbol (NFL) exigiera una indemnización.



De las actuaciones recientes más laureadas se encuentra la de 2015 con Katy Perry, que interpretó sus hits “Roar” y “Firework”. La de 2016 con Coldplay, Beyoncé y Bruno Mars, y finalmente, el año pasado cuando Lady Gaga impregnó al público de su excentricidad y estilo.



13

Minutos tendrá Timberlake para demostrar por qué esta será la tercera vez que actúa en el evento.