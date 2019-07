Nicole Kidman admite que es maníaca del sexo

Keith Urban dedicó a Nicole Kidman su canción "Gemini", una oda a su esposa a la que califica como "una maníaca en la cama". La actriz australiana, de 52 años, admitió que no le importa ser la musa de su marido, el famoso cantante de música country.

La estrella de "Moulin Rouge!" dijo en el programa "Kyle and Jackie O" de KIIS FM: "Nunca voy a censurar su arte cuando me he convertido en su musa", que aseguró que escuchar algo así "le daba vergüenza", pero que al mismo tiempo era mejor que oírle cantar que "soy una aburrida y que debería esforzarme". En otro momento del tema afirma que "tu mujer te despierta en mitad de la noche para hacerte el amor".

La pareja, que celebró el pasado junio 12 años de matrimonio, ha sabido convertir una unión en la que pocos confiaban en un ejemplo de complicidad y de cómo saber gestionar los numerosos períodos en los que se separan a causa de sus respectivos trabajos.