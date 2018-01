¡OMG! A esta famosa nacional la comparan con Ariana Grande (+Fotos)

El miércoles Daniela Ardón dio una sorpresota a la audiencia del programa “Buena Onda” de canal 33. La joven conductora decidió jugar un poco con su imagen y le aposto a un nuevo porte de cabello.

Fiel a su larga cabellera lacia la modelo resaltó los rasgos de su rostro con un flequillo. A la mayoría de sus 52 mil fan les gustó y los halagos estuvieron presentes con comentarios como “Eres super bella, te admiro muchísimo. Me encanta tu cambio”y “Que linda princesa te pareces a Ariana Grande”, fueron los que recibió.

Instagram Daniela Ardón

¿Tu qué crees, se parece a la famosa cantante estadounidense? La artista, por mucho tiempo optó por este práctico estilo de cabello.

Instagram Ariana Grande

El favorecedor cambio, hizo que seguidoras le preguntaran sobre los cuidados que sigue para mantener una “melena” saludable y ella respondió. “Muchas chicas me preguntan como he hecho para que mi cabello crezca tan rápido, y la verdad es que intento no quemármelo mucho, lavarmelo seguido y usar super hiper mega muchos tratamientos hidratantes. Aparte lo cepillo todas las noches”, escribió junto a una fotografía.

Instagram Daniela Ardón