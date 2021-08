“Antes de mostrarte más fotos de mi cuerpo, quiero que entiendas lo que pienso sobre exponer mi piel": Britney Spears se quita el sostén y posa frente a la cámara

La famosa cantante explotó Instagram al subir varias fotografías en las que usa un pequeño bikini blanco, sin el sostén y unas botas rojas.

“No chicos, no me operaron el busto en solo una semana ni estoy embarazada… Tengo este busto en las fotos porque devoré comida”, explicó Spears en la larga descripción de las imágenes en la referida red social.



Sin embargo, en la misma publicación, la estrella explicó que las imágenes van más allá de divertirse posando para fotografías, por lo que hizo una reflexión sobre lo que implica mostrar su piel.

“Antes de mostrarte más fotos de mi cuerpo, quiero que entiendas lo que pienso sobre exponer mi piel. En mi opinión, es bastante retorcida la respuesta inmediata de cuando una mujer tiene calor y quiere quitarse una capa -no, no estoy hablando en un club de striptease o una actuación-solo en una escala práctica de estar en tu auto y darte cuenta de que estás usando una estúpida camisa de manga larga en el verano. La reacción inmediata de cualquier mujer que hace esto después de quitarse una capa es ¡MALDICIÓN, ME SIENTO MEJOR! (…), escribió.

Y es que Spears, aseguró que tiene una motivación especial para mostrar su cuerpo “nací en este mundo desnuda y honestamente siento que el peso de la voluntad ha estado sobre mis hombros y me ha hecho verme a mí misma de esa manera. Quería verme a mí misma de una manera más ligera, desnuda, como nací”, agregó.

La publicación cuenta con más de 2 millones de me gusta en Instagram y miles de comentarios de fanáticos que la apoyan alrededor del mundo, muchos de ellos utilizaron #FREEBRITNEY.