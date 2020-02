Premios Óscar 2020: Esta es la lista de los ganadores de las estatuillas de la Academia

Las codiciadas estatuillas de los Oscar se entregan este domingo. Fotografía: AP Photo/Chris Pizzello.

Desde el emblemático Teatro Dolby, en Los Ángeles (California, Estados Unidos), decenas de estrellas disfrutaron de la exclusiva ceremonia, que llegó a su edición 92.

Estos son los premiados con la apetecida estatuilla:

Mejor actriz de reparto: Laura Dern, Historia de un matrimonio.

Mejor corto documental: Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl).

Mejor documental: American Factory.

Mejor diseño de vestuario: Mujercitas.

Mejor diseño de arte: Había una vez en Hollywood.

Mejor cortometraje: The Neighbors’ Window.

Mejor guion adaptado: Jojo Rabbit, Taika Waititi.

Mejor guion original: Parásitos, Bong Joon-ho, Han Jin-won.

Mejor corto animado: Hair Love.

Mejor película animada: Toy Story 4.

Mejor actor de reparto: Brad Pitt, Había una vez en Hollywood.