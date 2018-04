“Sky Full Of Song”, la nueva canción de Florence and the Machine [+Video]

Florence and the Machine lanzó ayer “Sky Full Of Song”. Foto de Ap

La banda británica de indie rock Florence and the Machine publicó “Sky Full Of Song”, una canción que marca su regreso luego de casi tres años alejados de los estudios de grabación y marca el interés de la banda por seguir conquistando a más amantes del art rock y rock alternativo.

“Esta fue una canción que simplemente cayó del cielo completamente formada. A veces, cuando estás actuando te vuelves tan alto que es difícil saber cómo bajar. Existe la sensación de estar agrietado, corriendo sin parar, hacia afuera y hacia arriba, y deseando que alguien te detenga y te devuelva a ti mismo. Es un sentimiento increíble, celestial, pero de alguna manera solitario”, escribió la banda en su cuenta de Facebook, luego de revelar la canción el jueves.

Tal como se esperaba, la canción ha tenido muy buena aceptación en las plataformas digitales: en YouTube se mantiene en el puesto número cuatro de los videos más vistos, pese a que el video es bastante sencillo (la mayor parte del tiempo aparece Florence cantando acostada en el suelo y con su mano derecha extendida).

Según medios internacionales, el encargado de realizar esta producción audiovisual fue el director español AG Rojas (en el pasado hizo el video de “Bounce” para Calvin Harris y el de “Sixteen Saltines” para Jack White).

"Sky Full Of Song” es el primer adelanto del cuarto álbum de estudio que estrenarán los británicos en este 2018, una producción que fue confirmada por Ted Cockle, director ejecutivo de la discográfica británica Virgin Records. "Espero con ansias lo nuevo de Florence and the Machine, Blossoms, Chvrches, James Bay y Shawn Mendes".

Pese a ello, la banda no ha brindado mayores detalles de la producción y todo el mundo se mantiene a la expectativa de lo que tiene preparado Florence and the Machine para este año.