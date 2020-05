"...Baby One More Time" es la número 1

La revista especializada en música Rolling Stone publicó una lista en la que clasifican los 100 mejores sencillos debut que han salido al mercado, y que encabeza en el número uno la estadounidense Britney Spears con la canción "...Baby One More Time".

"La lista que hemos formado está muy inclinada hacia aquellos singles que se convirtieron en los cimientos de grandes carreras, aunque hay un par de artistas de un solo éxito también", explica el medio en la introducción del listado, en el que señala que no se han tenido en cuenta temas de figuras que se habían hecho famosas en grupos musicales y luego iniciaron carrera en solitario.

De "...Baby One More Time", los expertos del medio dicen que fue "uno de esos manifiestos del pop que anuncian un nuevo sonido, una nueva era, y un nuevo siglo", y la describen como "una declaración que causó divisiones y que trazó una línea entre el pasado y el futuro".

En segundo puesto, la revista destaca el "I Want You Back" de los Jackson 5, del que dice que "cada momento es perfecto", de principio a fin, y señala que "no solo definió los años 70, sino que ha resumido la esencia de la alegría musical desde entonces".

Los Sex Pistols y su "Anarchy in the U.K." ocupan el tercer lugar, un sencillo cuyos primeros segundos describen como "un bulldozer que se dirige directo a ti", y sus primeras palabras suenan "como si Lucifer hubiera ascendido de los infiernos". Pero aun así, es una canción "muy pegadiza y muy graciosa".

A las puertas del podio se quedó Run-D.M.C y la canción "Sucker M.Cs/ Its Like That", una melodía explosiva que llevó a que el hip-hop pasara de los locales nocturnos a la calle, y que fue el inicio de la edad de oro de este género.