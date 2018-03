10 años de casado cumple hoy el Chele González [+FOTOS]

Un día como hoy hace 7 años recibí el mejor regalo mi hijo Jose Mauricio. Le doy gracias a Dios y a la vida por ponerte en mi camino. Hoy quiero gritarle al mundo que son 7 años de tenerte a mi lado desde tu primera respiración, de tus primeras palabras, de tus primeros pasos y de tus primeros triunfos. A ti hijo te pido me tengas paciencia ya que a veces tendre que corregirte para hacer de ti el mejor ser humano posible. A Dios le pido me de fuerzas y la vida para verte crecer y ver eso tan grandioso en lo que se te convertiras. TE AMO HIJO Y FELIZ CUMPLEAÑOS #prouddad

