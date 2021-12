10 canciones protagonistas de una Navidad salvadoreña

Las listas de reproducción locales son invadidas por alegres cumbias, populares villancicos o emotivas letras, que durante el mes de diciembre traen diferentes canciones que no pueden faltar en esta época de celebración para los salvadoreños.

"Las navidades" de Los Hermanos Flores, o "Cinco pa' las doce", de Néstor Zavarce, forman parte de las fiestas de Navidad y fin de año. Compartimos una selección de temas que se vuelven tan importantes como el abrazo en familia.

El Ausente

Los Hermanos Flores nos regalan una letra emotiva para quienes viven estas fiestas navideñas lejos de su país y su familia. Es uno de los grandes éxitos de la agrupación salvadoreña Los Hermanos Flores: “Otro año que pasa y yo tan lejos, Otra navidad sin ver mi gente, Madre yo te pido humildemente, Que en el año nuevo me recuerdes”, reza su letra. Una canción que no puede faltar en las casas de los salvadoreños para recordar a “los hermanos lejanos”.

Feliz Navidad

En 1970 José Feliciano regaló una canción que se convirtió en un clásico, con un coro en español y un verso en inglés, que terminó por unir varias culturas. Su autor ha explicado que buscaba crear un lazo entre las personas, sin importar el idioma que hablaran, donde el sentimiento de la Navidad sea compartido. Incluida entre las 25 mejores canciones navideñas por La Sociedad Estadounidense de Compositores, Autores y Editores y entre las más importantes del mundo para estas fechas.

La Bala

La canción que invita a bailar en un pie, hacer una rueda, mover la cintura, aplaudir, hacer un relajo... se trata de un clásico salvadoreño que acompaña cada celebración y que en Navidad no puede faltar. Los Hermanos Flores amenizan cualquier festividad, invitan a bailar y disfrutar de este tema tan popular. Un himno para los cuscatlecos que la siguen escuchando desde cualquier lugar del mundo. Una cumbia alegre para seguir con la fiesta.

Arbolito de Navidad

Vale la pena llegar a estas fechas y preguntarse “Arbolito lindo de Navidad, Qué me vas a dar”, junto a la agrupación colombiana La Sonora Dinamita, los grandes exponentes de la cumbia. Toda la alegría de la época llega con este pegajoso ritmo que pone a bailar a todos y abre paso para seguir gozando las festividades.

Navidad sin ti

Imposible que en estas fiestas no suenen Los Bukis en la voz de Marco Antonio Solís, con este tema lanzado en 1986 que forma parte del álbum “Me Volví A Acordar De Ti”. La canción es ideal para recordar con nostalgia a quienes ya no están. “Las lucecitas de mi árbol, Parece que hablan de ti, Y entre piñatas y sonrisas, Siento que no estés aquí… Llega Navidad y yo sin ti, En esta soledad, Recuerdo el día en que te perdí”, dice su letra.

El año viejo

Tony Cámaro tiene la mejor canción para despedir el año, suena todo el mes de diciembre en El Salvador. Fue en 1953 cuando el compositor colombiano se inspiró en su infancia que pasó en el campo y recordó a sus padres para escribir esta letra. Muchos salvadoreños fuera del país la adoptan como un tema indispensable en las fiestas para revivir momentos en sus tierras, y llenos de nostalgia reciben un nuevo año.

El Burrito Sabanero

La canción es uno de los villancicos más populares en español, fue compuesta por el músico venezolano Hugo Blanco en 1972 e interpretada por Marco Pastor. El instrumento principal que se utiliza es el cuatro -una pequeña guitarra de cuatro cuerdas-, el ícono más representativo del folclore venezolano. En la introducción se escuchan las voces de niños para luego dar paso al famoso “Tuki tuki tuki tuki, Tuki tuki tuki tu, Apúrate mi burrito, Vamos a ver a Jesús”.

All I want for Christmas is you

Una canción de amor interpretada por Mariah Carey acompañada de coros y campanas. La letra declara que no importan los regalos de Navidad ni las luces; todo lo que desea para esta festividad es estar con quien ama. El sencillo en inglés se lanzó originalmente en octubre de 1994 como el primer tema del álbum “Merry Christmas”. Es muy popular en El Salvador y en varios países.

El niño del tambor

Una canción que relata la historia de un niño que no tiene un obsequio para Jesús en Nochebuena y como ofrenda le lleva serenata con su tambor. Es uno de los villancicos más populares en inglés y español, en la década de los 60 fue popularizado por el cantante Raphael, pero otras voces como Carlos Rivera, también lo ha interpretado. Destaca la esencia de la Navidad, sobre la humildad y el amor, antes que lo material.

Santa Claus llegó a la ciudad

Santa Claus Is Coming To Town (Santa Claus llegó a la ciudad) es una canción popular escrita por James "Haven" Gillespie, presentada por primera vez en el programa de radio de Eddie Cantor en 1934. El tema ha sido interpretado en diferentes idiomas y por varios artistas, entre ellos Luis Miguel, como parte de su álbum “Navidades” donde recopila canciones navideñas y fue lanzado en 2006.