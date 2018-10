10 canciones sobre la dura migración

El fenómeno de la migración no ha sido pasado por alto por las expresiones artísticas. La música es una de las ramas que más lo ha abordado.

Aunque no es reciente, la migración tiene una especial atención en estos días por las caravanas de migrantes que se dirigen hacia Estados Unidos.

Las celebridades se han pronunciado para denunciar las políticas fronterizas en el país norteamericano, así como el trato que reciben al ser indocumentados. Cantantes como Bono de U2, Luis Fonsi, Molotov y Thalía son tan solo algunos.

El 20 de octubre pasado, la cantante Paty Cantú mostró su descontento en las redes sociales, ante el trato que recibieron los migrantes que forman parte de la caravana en México a su llegada a la frontera.

"¿Cómo es posible que la postura oficial sea menos que empatía? ¿No reconocemos en esta historia la de nuestros mexicanos buscando un presente y futuro más digno para los suyos y el maltrato y perjuicio con el que se nos generaliza y maltrata en Estados Unidos?", escribió Cantú.

Ricardo Montaner también se pronunció sobre la caravana el 22 de octubre en Twitter: "¿Qué vamos a hacer con la #caravanademigrantes?, ¿nos vamos a quedar quietos?, ¿a dónde dejaremos la sensibilidad y la misericordia?, ¿les cerraremos las puertas?, ¿los dejaremos a su suerte porque "no es problema nuestro"? Es la hora de probar si en verdad somos hijos de Dios".

Aquí te compartimos 10 temas que hablan de la migración:

"Immigrant Song". La canción formó parte del tercer álbum de estudio de la banda británica de hard rock. Está basada en la travesía del vikingo Leif Erikson hacia Estados Unidos. El tema compuesto por Jimmy Page y Robert Plant se convirtió en reflejo de la situación migratoria de millones de personas.

"America" La canción de 1980 relata la historia de la inmigración a Estados Unidos. "Hemos estado viajando lejos sin hogar, pero no sin una estrella. Solo quiero ser libre...", dice parte de su letra. Diamond ha vendido más de 120 millones de discos. Con 77 años sigue vigente en su carrera como músico.

"Englishman in New York" Está incluido en el álbum "Nothing Like the Sun" de 1987. Para esta pieza el autor se inspiró en el caso de uno de sus amigos, Quentin Crisp, que se mudó de Londres a un apartamento en Nueva York como un inmigrante legal.

"Mojado" Con la personalidad y la crítica que lo caracteriza, el guatemalteco rinde homenaje a las personas que cruzan las fronteras de manera ilegal y el sacrificio que deben realizar para llegar a sus destinos. La letra también cuestiona las políticas migratorias.

"Pa'l Norte" El cantautor de género urbano Rene Pérez Joglar, da voz a esta lírica. "Un nómada sin rumbo. La energía negativa yo la derrumbo, con mis pezuñas de cordero, me propuse recorrer el continente entero", se dice en una de las partes más explícitas de la canción.

"Tres veces mojado" Los corridos de los mexicanos son de los más laureados, pero especialmente este que se volvió en un himno para muchos latinoamericanos que están fuera de sus países natales. Se basa en un relato de un salvadoreño que cruzó Guatemala, México y Estados Unidos indocumentado.

"La jaula de oro" Nuevamente Los Tigres del Norte toman la escena, pero esta vez con la voz de la cantante Julieta Venegas. Ella interpreta la canción que emula el vivir en Estados Unidos a costa de extrañar a sus familias. Lo comparan con el hecho de estar enjaulado.

"El extranjero" El español no necesariamente aborda la temática de forma explícita. Pero con su peculiar forma de filosofar en esta creación detalla la experiencia de varios extranjeros cuando visitan otro país muy ajeno al suyo. Este tema es usualmente interpretado en los conciertos de Bunbury.

"Papeles Mojados" "Tanta injusticia me desespera, ponte tú en su lugar", denuncia la cantante originaria de Málaga. El tema estrenó mundialmente en 2007 y está incluido en el disco "Con otro aire". Recibió Premio Grammy Latino a la Mejor Canción Alternativa.

"Rocketman" Una de las creaciones más extrañas del británico resultó ser una canción de reflexión sobre la situación de un hombre que renuncia a su familia para ir a buscar mayores oportunidades en otro planeta y cómo sus sueños se ven modificados con lo que ahí encuentra.