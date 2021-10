10 jóvenes promesas de la actuación según Variety

Desde 1998, Variety ha estado seleccionando sus 10 actores anuales a seguir. Los homenajeados anteriores incluyen a más de 35 artistas que han ganado premios Oscar u otros reconocimientos de la Academia, como Mahershala Ali, Timothée Chalamet, Viola Davis y Lupita Nyong’o.

Ahora es el momento de conocer a la clase de este año: Leslie Grace, Moses Ingram, Jaden Michael, Angourie Rice, Justin H. Min, Saniyya Sidney, Emilia Jones, Filippo Scotti, Danielle Deadwyler y Camille Cottin.

La revista compartió toda la información sobre los homenajeados de este año y sus próximos proyectos, que van desde “Star Wars” hasta “House Of Gucci”.

Camille Cottin

La actriz francesa Cottin ha sacado sus talentos como actriz al oeste, llegando al público estadounidense a través de la serie "Call My Agent!", En la que interpreta a la representante de talentos Andrea Martel. Su papel más reciente es la muy esperada "House of Gucci", protagonizada por Adam Driver y Lady Gaga. Interpreta a Paola Franchi, novia de Maurizio Gucci.

Danielle Deadwyler

La nativa de Georgia se ha establecido rápidamente como una intérprete versátil en varias producciones teatrales y cinematográficas con sede en Atlanta, incluido el drama criminal de Tyler Perry "The Haves and Have Nots", "Watchmen" de HBO y la película "The Devil to Pay". Deadwyler dice que sus objetivos tienen más que ver con la búsqueda de preguntas que con el logro de puntos de referencia profesionales.

Leslie Grace

La estrella dominicana de "In the Heights" pasó sus primeros años a solo un municipio del vecindario de Washington Heights, donde dio vida a Nina Rosario. Después de construir una carrera como cantante principalmente en español y luego conseguir un papel actoral principalmente en inglés. La carrera de Grace ha mejorado rápidamente, su siguiente papel es interpretar a Batgirl para HBO Max.

Moses Ingram

Ingram comenzó a actuar a los 10 años, pero no por la razón que la mayoría de la gente lo hace, quería ser una mejor comunicadora. Ahora, a los 27 años, ha interpretado a Jolene en la popular serie limitada de Netflix "The Queen's Gambit", protagoniza la adaptación de Shakespeare de Joel Coen "The Tragedy of Macbeth" junto a Denzel Washington y Frances McDormand y en 2022, se unirá a "Star Wars” en la miniserie“ Obi-Wan Kenobi ”.

Emilia Jones

Mejor conocida por su papel en "Locke and Key" de Netflix, Jones ganó elogios por "Coda", que la encuentra protagonizada por artistas consagrados como la ganadora del Oscar Marlee Matlin y Eugenio Derbez. El siguiente es un papel en la adaptación cinematográfica de la historia viral "Cat Person". Y Jones espera mejorar sus habilidades de investigación y protagonizar una película biográfica algún día.

Justin H. Min

El actor de "Umbrella Academy" y "After Yang" originalmente comenzó su carrera como periodista, pero el coreano-estadounidense de segunda generación y graduado de Cornell pronto se sintió impaciente por las asignaciones para cubrir festivales. Aunque mantiene la mente abierta para volver a escribir y probar suerte en la dirección, Min se mantiene ocupado con el lanzamiento de "After Yang" después de su estreno en Cannes este año, y está trabajando en una nueva serie limitada de Netflix.

Jaden Michael

Aunque acaba de cumplir 18 años, Michael ya ha trabajado con algunos de los mejores directores de la industria, desde Jim Jarmusch (“Paterson”) hasta Todd Haynes (“Wonderstruck”). El año pasado, encabezó la comedia de terror de Netflix "Vampiros contra el Bronx". Pero su actuación como el Kaepernick adolescente es una verdadera revelación. Michael dice que le atraen los proyectos que tienen un mensaje valioso. Es algo que comparte con el atleta que interpreta en "Colin".

Angourie Rice

Los fanáticos de Marvel reconocen al versátil actor australiano como Betty Brant, la compañera de clase de Peter Parker en las películas de "Spider-Man", pero su estrella realmente despegó con la serie de enfriadores de agua de HBO "Mare of Easttown", en la que se enfrentó cara a cara con pesos pesados como Kate. Winslet y Jean Smart. El siguiente paso de Rice es la comedia "Senior Year" con su compañero Aussie Rebel Wilson. Agrega que es una amante del cine y una lectora consumada, pero con "Senior Year", "estaba realmente emocionada de hacer comedia".

Filippo Scotti

Interpretar al personaje central en una película importante al principio de la carrera de uno puede ser un desafío intimidante, pero el papel de Scotti en "La mano de Dios" supuso una presión adicional para el italiano. Se le encomendó la tarea de retratar una versión más joven del director y guionista internacionalmente aclamado Paolo Sorrentino ("La gran belleza") de la película. Actualmente, considerando sus próximas opciones, Scotti tiene una visión a largo plazo de su carrera como actor. "Cuando tenga 50 años, puedo decir si soy actor o no", dice. "Realmente estoy empezando, así que veamos".

Saniyya Sidney

Con solo 14 años, Sidney ha trabajado junto a algunos de los actores más importantes de la industria del entretenimiento, como Viola Davis en "Fences" y Taraji P. Henson en "Hidden Figures"; interpretó a las hijas de las estrellas en ambos proyectos. Su último papel no es diferente, ya que interpreta a la joven Venus Williams de 10 a 14 años, en la película biográfica, "King Richard", programada para llegar a los cines el 25 de noviembre. Su próximo papel será la nueva serie limitada "La Primera Dama", donde interpretará a Sasha Obama y se reunirá con su madre de "Fences", Davis.