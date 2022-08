10 maravillosos datos de Chris Hemsworth, hoy en su 39 cumpleaños [+FOTOS]

El actor australiano, Chris Hemsworth, goza de una popularidad inigualable gracias a su trayectoria y, recientemente, gracias a su papel de Thor.

Chris es uno de los actores que recibe uno de los salarios más jugosos de Hollywood que le ha permitido acumular una fortuna aproximada de $130 millones. Por ejemplo, en 2013 ganó $58 millones gracias a sus trabajos en “Rush” y “Thor”. Luego, entre 2016 y 2017, sumó a su cuenta de ahorros otros $30 millones. Entre junio de 2017 y junio de 2018 ganó $65 millones; de junio de 2018 y junio de 2019, $75 millones más, suficiente para adueñarse de la posición 24 en la lista de Forbes de las celebridades mejor pagadas.

Pero lejos de esa vida acaudalada de fama y fortuna, Chris es mucho más que una cara y un cuerpo sexy, es también padre de familia y esposo entregado. por ejemplo. Tras solo 10 meses de estar saliendo, y 5 de compromiso formal, se casó en secreto en 2010 con la modelo y actriz española Elsa Pataky. Y, como resultado de esa unión tienen tres hermosas bendiciones: una niña (India Rose) y dos gemelos varones (Tristan y Sasha). Es por eso que hoy, un año cerca de alcanzar los 40 años, te contamos 10 datos que, a lo mejor, no sabías.

1. Aunque hoy en día es una de las estrellas consentidas de Hollywood, su verdadera pasión es el surf. Incluso, cuando le han preguntado qué preferiría ser dice surfista antes que actor. Aunque tuvo un grave accidente surfeando en Canadá, aseguró que: “tan sólo fue una discusión entre la tabla que duró cerca de un minuto”.

2. Otra de las pasiones deportivas de Chris, es el fútbol, pero una lesión en un hombro le impidió seguir una carrera futbolística. Gracias, Dios.

3. Pero como todos los famosos antes de lograr la fama, en su juventud fue hombre de construcción, mesero, barman y también vendedor en una tienda de ropa de surf. También participó en la quinta temporada de Dancing with the Stars Australia, la cual no ganó pero quedó esto para el deleite (aunque con un poco menos de músculos):

4. Bueno, ya la mayoría de sus fanáticos saben que tiene dos hermanos, también actores: Liam y Luke. Este último interpreta a Thor en la escena que recrea la muerte de Loki, interpretado por Matt Damon, en Thor: Ragnarok. ¿Lo sabías?

5. El papel que lo puso en la palestra en Hollywood fue en Star Trek (2009), en la que dio vida a George Kirk, padre del protagonista, James T. Kirk (Chris Pine). Dos años después, llegó la oportunidad que le cambió la vida cuando se le presentó la oportunidad de interpretar a Thor para el Universo Cinematográfico Marvel. Su hermano menor, Liam, audicionó también para ese papel. Al final, el martillo Mjolnir quedó en manos de Chris quien tuvo que aumentar más de 20 libras puro músculo para conseguir un cuerpo de verdadero dios.

Instagram: Chris Hemsworth

6. Pero Chris solo es un dios en la pantalla gigante, porque como todo humano tiene sus miedos y trastornos. Aunque no lo creas padece un trastorno llamado misofobia, que es el miedo a las bacterias, gérmenes, virus y a la suciedad en general. Para el actor todo tiene que estar limpio y pulcro.

7. Estudió Dialecto Americano en Screenwise Film & TV School for Actors en su natal Australia. Aunque le prometió a su ahora esposa aprender español en poco tiempo, hasta este día no lo ha hecho, aunque ya puede decir una que otra palabra. De hecho fue él mismo quien confesó que no tiene talento para los idiomas. Es más, en The Ellen Show aseguró que, cuando escucha a Elsa regañar a sus hijos en español, no entiende absolutamente nada. Aquí una probadita:

8. Su apodo de la infancia era “Kip”, porque cuando trató de decir su nombre salió como: “Kiptader”, de hecho su familia aún lo usa para llamarlo.

Twitter: Chris Hemsworth (Chris, al centro, junto a su hermano Luke y su papá).

9. Chris tiene un gran corazón, especialmente con sus familiares y amigos. Se sabe que cuando saltó a la fama como Thor, gran parte de su fortuna la invirtió en pagar las deudas que tenían sus padres. No lo contó él, lo supo el mundo de boca de su hermano Liam: “Pagó todo, y luego llamó a mi padre y le pidió que mirara su cuenta del banco. Él le volvió a llamar emocionado y le dijo 'desde que me fui de casa, he tenido deudas y pensé que estaría pagándolas hasta que me muriera'”.

10. La clásica película “Crocodile Dundee” (protagonizada por Paul Hogan) está inspirada en su tío, Rod Ansell. Ansell estaba casado con la hermana de la mamá de Chris, Joanne van Os.