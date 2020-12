10 películas navideñas para ver en familia

La Navidad es una de las fechas más esperadas del año. Por eso, no es extraño que existan cientos de films sobre la época navideña, donde abundan las luces, los regalos y las historias de amor y esperanza.

Compartimos una selección de películas navideñas para ver en casa, algunas de ellas son clásicos infaltables de la época, tan indispensables para la Nochebuena como la visita de Santa Claus o la cena en familia.

¡Qué bello es vivir!

Un clásico del cine estadounidense. Fue estrenado en 1946 y está basada en el cuento de “The Greatest Gift”, escrito por Philip Van Doren Stern. Narra la historia de un hombre que toma una importante decisión en Nochebuena pero su ángel de la guarda interviene. Esta inspiradora cinta fue nominada en cinco categorías de los premios Óscar, incluyendo Mejor película.

Gremlins

Una cinta de comedia y terror, producida por Steven Spielberg. Basada en el libro infantil homónimo, escrito por Roald Dahl. Cuenta la historia de un joven que recibe una criatura de la familia de los Gremlins como regalo de navidad, que debe tener cuidados especiales o sufrirá graves consecuencias. La película estrenó en 1984 y aunque era para niños, luego cambió su clasificación para mayores

de 12 años, por las escenas violentas.

Milagro en la Calle 34

Considerada un clásico sobre la Navidad, su primera versión se estrenó en 1947 y obtuvo tres premios de la Academia, incluyendo Mejor guion adaptado. En 1994 se hizo un remake de la cinta. Ambas fueron un éxito. Y cuentan la historia de Susan, una niña que no cree en Santa Claus pero para probar su existencia le pide tres deseos especiales y difíciles de cumplir: un papá, una casa y un hermanito.

Mi pobre angelito

Macaulay Culkin marcó la infancia de muchos al interpretar a Kevin McCallister, un niño de ocho años miembro de una peculiar y numerosa familia que planea sus vacaciones fuera de casa. En la primera cinta Kevin debe defender a su hogar de dos ladrones, y en la secuela “Mi pobre angelito 2: Perdido en New York”, se siguen sus aventuras mientras se encuentra solo en La Gran Manzana. La primera estrenó en 1990 y la segunda en 1992. La música fue compuesta por John Williams, quien dejó una increíble pieza navideña con su canción “Somewhere In My Memory”. Ambas son clásicos navideños, muy divertidas y para muchos las favoritas de esta época.

El extraño Mundo de Jack

Producida y escrita por Tim Burton. Sigue la historia de Jack Skellington, también conocido como el Rey de la Calabaza, quien aburrido con su trabajo y de su vida en Halloweenland, conoce el pueblo de la Navidad o “Christmastown” y rápidamente decide adoptar esta festividad llevando pánico en vez de alegría. Esta cinta animada realizada con la técnica Stop-motion y estrenó en 1993.

El Grinch

Basada en el cuento navideño del mismo nombre escrito por Dr. Seuss. La película estrenó en 2000 y fue protagonizada por Jim Carrey, este papel es considerado una de sus mejores actuaciones. El film logró 37 nominaciones en diferentes premios y ganó 17. En el 2018 se realizó una nueva adaptación cinematográfica sobre el cuento, pero esta vez animada. La historia está centrada en un personaje gruñón de apariencia extraña y color verde que odia la Navidad y junto a su perro Max quiere robarla. Es un clásico de la época.

El Expreso Polar

Es una película animada realizada mediante la técnica cinematográfica Captura de movimiento. La cinta está basada en el libro infantil de mismo título, ilustrado y escrito por Chris Van Allsburg. Relata las aventuras que vive un niño en Nochebuena, justo cuando comienza a perder la esperanza de continuar creyendo en la existencia de Santa Claus y el espíritu que conlleva celebrar la Navidad. El film recibió tres nominaciones a los premios Óscar y fue estrenada en 2004.

Los Fantasmas de Scrooge

Esta película es una adaptación de la exitosa novela homónima de Charles Dickens publicada en 1843. Un film animado a través de ordenador utilizando la técnica Captura de movimiento y estrenó en 2009. La cinta cuenta con Jim Carrey en el papel de Ebenezer Scrooge y además da vida a los tres espíritus que lo visitan: Navidad pasada, presente y futura. Scrooge es un tipo amargado, que a pesar de tener mucho dinero y vivir en una lujosa casa muy está solo, es rechazado y temido por el pueblo.

Jack Frost

Protagonizada por Michael Keaton y Kelly Preston. Es un film navideño que estrenó en 1998. Keaton interpreta a Jack Frost, una estrella del rock dedicada casi por completo a su música y que vive de forma permanente en la carretera. Un día desafortunado, sufre un accidente que le cuesta la vida, pero se reencarna en un muñeco de nieve para seguir al lado de su familia. Es una cinta para reflexionar sobre el tiempo de calidad que se comparte en familia.

Klaus

Un largometraje con producción española y narra una versión alternativa de la leyenda de Papá Noel, cuando un cartero es enviado a una helada ciudad en el norte y allí descubre que Santa Claus se está escondiendo. Un film más reciente, su estreno fue en 2019 y recibió una nominación como Mejor película animada en los premios Óscar.