10 películas que auguran buen cine para 2018

Hay películas que muchos están esperando con ansias en El Salvador, como “La forma del agua” de Guillermo del Toro o “Llámame por tu nombre” de Luca Guadagnino que llegarán en febrero. Sin embargo, la película del mexicano y la del italiano son de 2017; es decir, su estreno mundial fue realizado el año pasado.

Este año llegarán proyectos importantes a los cines —algunas de estas películas sin duda llegarán al país como “Jurassic Park: el reino caído”, otras será de esperar—.

El cine que se verá en 2018 augura aventuras prometedoras, como el reencuentro entre Scorsese y De Niro, y otras que parecen más alucinantes, como la que une a Todd Solodnz, el rey de los personajes “raros”, con Penélope Cruz. A continuación, un repaso a 10 nombres o títulos que darán que hablar durante los próximos 12 meses:

“Jurassic Park: El reino caído”

La segunda entrega de la nueva saga de dinosaurios tendrá un ligero acento español: El director J. A. Bayona se ha puesto al mando de este thriller. Aparecerá de nuevo Jeff Goldblum, pero Chris Pratt y Bryce Dallas Howard repiten como protagonistas.

“Roma”

Alfonso Cuarón recaba recuerdos de su infancia para ambientar esta historia de la que hasta ahora solo ha trascendido que está ambientada en una familia de clase media en los años setenta.

“Love Child”

Penélope Cruz y Édgar Ramírez entran en el mundo de personajes marginales en los que se fija el director Todd Solondz. Trata sobre un hombre obsesionado con su madre.

“Los hermanos Sisters”

Se trata de una historia de dos matones a sueldo que persiguen a un buscador de oro y que está basada en la divertida novela negra homónima de Patrick de Witt.

“A Star Is Born”

Lady Gaga y Bradley Cooper unen talento para el cuarto remake de este clásico. Cooper se estrena como director en esta película en la que además firma el guion.

“Todos los saben”

El director iraní Farhadi ha cosechado sus Óscar con historias de su país, pero en esta despliega su arte para el drama intenso con Javier Bardem y Penélope Cruz.

“The Irishman”

Martin Scorsese vuelve a colaborar después de 30 años con el que fuera su actor fetiche: Robert de Niro. La producción está siendo financiada por la plataforma Netflix.

“Kursk”

El director danés Thomas Vinterberg indaga en el desastre del submarino ruso Kursk, que costó la vida a 118 marinos rusos en el año 2000. Léa Seydoux y Colin Firth forman parte del elenco.

“Mamma mia! Here We Go Again”

Hace 10 años Meryl Streep disfrutó como una niña bailando y cantando en el musical “Mamma Mia”, que fue un gran éxito. Ahora regresa con una secuela de la historia original.

“The House Jack Built”

Lars von Trier convierte en a Matt Dillon en un asesino en serie que busca la obra de arte perfecta en sus asesinatos. Uma Thurman lo acompaña en esta historia.