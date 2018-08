10 proyectos de Netflix para septiembre

Mes a mes, la plataforma Netflix agrega nuevo contenido. A punto de terminar agosto, ya se dieron a conocer los títulos que se aproximan para septiembre. La lista incluye novedades, nuevas temporadas, miniseries, películas que fueron un éxito en taquilla y documentales.

Pero el centro de atención está en los proyectos seriados. Entre los más atractivos está la segunda temporada de "Iron Fist", un héroe que resaltó poco al principio pero que, tras "The Defenders" y su aparición especial en la segunda temporada de "Luke Cage", promete consolidarse como uno de los grandes favoritos.

También hay mucha atención a la tercera temporada de "Las chicas del cable", así como en dos novedades: la miniserie "Maniac" y la serie "La catedral del mar".

En el apartado de películas hay mucha variedad, entre estrenos y proyectos de renombre. En la lista aparecen "Ant-Man", "Carol" y "Brooklyn".

"La catedral del mar"

1.º de septiembre Esta serie adapta el libro homónimo de Ildefonso Falcones. La serie está ambientada durante el siglo XIV en Barcelona, España. Ahí un siervo que está determinado a alcanzar la libertad y la riqueza provoca el desdén de la clase noble y la sospecha de la Inquisición.

"Anatomía según Grey"

1.º de septiembre Llega a Netflix la decimocuarta temporada de esta serie sobre doctores que, en el Hospital Grey Sloan Memorial, deben tomar decisiones de vida o muerte cada día. Las relaciones personales que establecen entre ellos también modifican el ritmo de sus vidas.

"How to get away with murder"

1.º de septiembre Cuarta temporada de esta serie que mezcla drama, crimen y misterio. Esta vez Annalise acepta un nuevo caso a pesar de las tragedias experimentadas. La vida de todos cambia al conocer verdades del pasado.

"Iron Fist"

7 de septiembre Las aventuras de Danny Rand (Iron Fist) continúan en esta segunda temporada. En esta entrega, Chinatown es presa de guerras territoriales tras la derrota de la Mano y Danny debe proteger Nueva York. Se espera que el personaje esté en el camino a convertirse en un gran justiciero.

"Las chicas del cable"

7 de septiembre Llega la tercera temporada de la serie española sobre un grupo de operadoras que viven romances, amistades y cambios sociales en su lugar de trabajo: la recién nacida compañía de teléfonos. Los personajes principales son Lidia, Carlota, Ángeles y Marga.

"Supergirl"

10 de septiembre Tercera temporada de la serie sobre la prima de Superman. En estos episodios, Kara Danvers (Melissa Benoist) y Lena Luther (Katie McGrath) fortalecen su amistad. Mientras tanto, Supergirl enfrenta a un terrible villano con extraordinarios poderes.

"Maniac"

21 de septiembre Esta comedia negra narra lo que sucede mientras dos extraños quedan inmersos en un desconcertante estudio farmacéutico que se sale de control. Jonah Hill da vida a Owen Milgrim, mientras que Emma Stone se encarga de Annie Landsberg.

"Nappily Ever After: El rizado camino a la felicidad"

21 de septiembre Película dirigida por Haifaa Al-Mansour y protagonizada por Sanaa Lathan, Ricky Whittle y Ernie Hudson. La cinta trata sobre una mujer que cree tener la vida perfecta hasta que descubre que su novio teme casarse.

"The Good Place"

28 de septiembre Drama, comedia y fantasía se mezclan en esta serie que presenta en Netflix su tercera temporada. Kristen Bell da vida a una mujer que, tras reencarnar y regresar a la Tierra, lucha por establecer qué significa hacer el bien y busca hacer que las personas encuentren el camino correcto.

"El marginal"

28 de septiembre Esta segunda temporada de la serie argentina establecerá su trama tres años antes de la primera entrega. Esta vez se descubrirá cómo Diosito y Mario Borges llegaron al penal y con ayuda de Antín le disputan el control al Sapo. La temporada promete ser más cruda que la anterior.