10 razones por las que Dua Lipa arrasa enla música

De las pasarelas a la escena musical. Dua Lipa nació en Gran Bretaña, pero por sus padres son de ascendencia albano-kosovar. Este día, festeja 22 años de edad y por ello recordamos sus inicios. En 2015 el tema "Be the One" la colocó en la vista pública posicionándola como una artista prometedora en el género pop y R&B contemporáneo. En 2017 llegó "New Love", una canción que solamente reforzó su éxito. Sin embargo, su ultimo sencillo "One Kiss", junto a Calvin Harris, fue el tema que le trajo más récords y conquistas. Ella disfruta la sensación que generan las letras de sus hits. "New Rules", lanzada el año pasado, se convirtió en el himno de las rupturas amorosas. Su video en YouTube alcanzó mil millones de visitas. Ella escribe la mayoría de sus canciones y sus líricas cuentan con innumerables versiones en dicha plataforma.

Hogar. Cuando tenía 11 años Dua Lipa se mudó junto a su familia a Pristina, la capital de Kosovo, pero sin renunciar a sus sueños, cuando cumplió 15 se independizó y trabajó como modelo y mesera para pagar sus estudios.

Música. Su padre comprendía perfectamente la ambición de su hija. Él era miembro de una banda de rock albana kosovar llamada Oda, pero se desintegró en 1998.

Deportes. Reconoce que en la adolescencia tenía un estatura pequeña. Por eso, fue parte del equipo de baloncesto pues "la haría crecer". Actualmente mide 1.73 metros.

Escuela. En Marylebon, Londres, asistió a la escuela teatral Sylvia Young, centro reconocido por haber formado a Rita Ora, Jesy Nelson y Amy Winehouse.

Corista. Por irónico que parezca, no la aceptaron en el coro de su escuela porque su voz era demasiado ronca y no alcanzaba las notas altas. Esto la preocupó, pero no se dio por vencida.

Bilingüe. Desde niña sus padres la educaron con ambos idiomas: inglés y albanés. Los habla fluidamente y su ortografía es envidiable.

Fan. Aunque en YouTube publicaba covers de Christina Aguilera y Alicia Keys, fue la reconocida cantante Nelly Furtado quien la inspiró a cantar.

Inicios. "Hotter Than Hell" fue su primer tema y en él refleja sus emociones ante una relación tóxica. En 2015 firmó con la Warner Bros. su primer contrato y lanzó el sencillo "New Love".

Premios. En la gala de los MTV Video Music Awards de este año recibió cuatro nominaciones. Sobre los galardones, confiesa que ella quiere su propio Grammy. "Me encantaría ganar uno". En los Brit Awards ha tenido más nominaciones que cualquier otra artista, superando a Adele.

Secretos. Es amante del rap porque su papá produjo muchas presentaciones de Method Man & Redman, Snoop Dog y 50 Cent. Lo que muy pocas personas saben sobre ella es que conoce a la perfección cómo preparar comida mexicana.