125 años del padre de la Tierra Media, J. R. R. Tolkien

Todo comenzó cuando, un día el profesor de filología en Oxford John Ronald Reuel Tolkien corregía aburrido un montón de exámenes. Entonces le vino una idea a la cabeza y anotó: “En un agujero en el suelo vivía un hobbit...”Así nació Bilbo Bolsón, protagonista de la novela fantástica “El hobbit”, al que esperaban emocionantes aventuras en su búsqueda del tesoro custodiado por el dragón Smaug. “Si no quieren que alguien se ría de ustedes, digan que escriben para niños”, aconsejó tiempo después Tolkien a los periodistas.Quien más tarde sería conocido como el creador de la Tierra Media nació hace 125 años, el 3 de enero de 1892. Su familia vivía entonces en Sudáfrica, cuando su padre murió su madre regresó con sus dos hijos a Inglaterra. El paisaje de Birmingham y sus alrededores marcaron profundamente la imagen que plasmaría en su mítico mundo de ficción.Gracias a su madre, que falleció cuando él tenía 12 años, Tolkien aprendió latín, francés y alemán, lo que marcó el comienzo de una fascinación por los idiomas que se prolongaría durante toda su vida.Así, quizá no sorprenda tanto que ya desde joven comenzó a inventarse el oerston o lengua común de la Tierra Media, las lenguas élficas, la lengua de los orcos o la lengua negra de Mordor. “Para mí los nombres vienen primero, y luego nace la historia”, escribió.Tolkien tenía fama de manso, crédulo y ligeramente pedante. Le gustaba la naturaleza, el tweed y fumar pipa, y se movía en su vieja bicicleta hasta que pudo comprarse un carro.Todavía no había terminado la Primera Guerra Mundial cuando Tolkien comenzó a escribir “El Silmarillion”, la biblia de la Tierra Media, que no fue publicada hasta años después de su muerte.“El hobbit” se publicó en 1937. La editorial estaba entusiasmada con la novela y le pidió que escribiera una segunda parte. Tolkien necesitó 14 años para completar “El señor de los anillos”, pues en realidad para él escribir no era más que un hobby.