14 curiosidades de Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown cumplió 14 años en pleno apogeo con la serie de la que es protagonista, “Stranger Things”, y que la ha alzado al éxito, convirtiéndose, pese a su corta edad, en todo un fenómeno artístico y mediático. Con más de 14 millones de seguidores en Instagram y después de realizar diversas portadas de las revistas más importantes de moda, repasamos 14 curiosidades de la actriz que interpreta a Once –una niña con poderes telequinésicos– en la exitosa serie de Netflix. Por la tercera temporada de la serie cobrará $3.15 millones, según informa el portal TMZ, es decir que su salario está a la par con el de Winona Ryder y David Harbour, los adultos del reparto.

Este aumento no está nada mal teniendo en cuenta que ganaba cerca de $25,000 por cada episodio de la primera temporada, y $26,000 por episodio en la segunda. Ahora solo tiene que asegurarse de no ser el nuevo Macaulay Culkin, quien cobraba cheques en los noventa de hasta $8 millones y que pasó al olvido tras hacerse mayor y con una historia triste en la vida real, con un padre que priorizaba los ingresos al bienestar de su hijo.

Es por eso que hoy te presentamos estas 14 curiosidades sobre la nueva niña de oro de Hollywood.

Nació en Marbella

Aunque sus padres son ingleses, Millie Bobby Brown vino al mundo en la localidad andaluza de Marbella en 2004. Aunque no habla español, ya que enseguida se trasladó junto con su familia primero al Reino Unido y después a Estados Unidos, guarda muy buenos recuerdos de su época en España, adonde intenta volver todos los veranos para disfrutar de la Costa del Sol.

Cantante antes que actriz

La joven intérprete no solo sabe desenvolverse delante de una cámara, sino que tiene dotes de cantante, como demuestra constantemente en su cuenta de Instagram. Precisamente en esa plataforma ha revelado que una de sus artistas favoritas era Amy Winehouse y prueba de ello es un video que publicó cantando “Valerie” con solo cinco años y que ya acumula casi 1 millón de reproducciones. Además, a la actriz también se le da muy bien rapear, y lo demostró en el programa de Jimmy Fallon, donde acudió con sus compañeros de reparto en “Stranger Things”.

Su primer beso en la ficción y en la vida real

En la serie de Netflix, Once le da su primer beso a su amigo Mike, interpretado por Finn Wolfhard. Una experiencia que se convirtió también en la primera vez de Millie Bobby Brown en la vida real, aunque ella misma ha reconocido que fue extraño. “Haría cualquier cosa por la serie… ¡Hasta me he rapado el pelo! Pero tengo que reconocer que mi primer beso ha sido una experiencia muy extraña. Luego, cuando lo vi, entendí que tenía mucho sentido para la historia”, dijo en una entrevista.

Los famosos, sus mayores fans

Tener una foto con Millie Bobby Brown se ha convertido casi en una obsesión por parte de muchos famosos. El presentador Jimmy Fallon, los actores Blake Lively, John Travolta, Ryan Gossling, el rapero Drake o Aaron Paul, el protagonista de “Breaking Bad”, son solo algunos de los rostros conocidos que han conseguido una selfie con la actriz y han presumido de ello en las redes sociales.

Sus primeros papeles

Aunque “Stranger Things” ha sido la serie que la ha catapultado a la fama desde los 12 años, Bobby Brown ya había hecho sus pinitos como extra o secundaria en otras series, como “Grey's Anatomy”, “Modern Family” o “Navy: investigación criminal”.

Está “casada” con Winona Ryder

La unión de Bobby Brown con la actriz Winona Ryder que surgió a raíz de la serie de Netflix ha traspasado la pantalla y, desde entonces, son amigas muy especiales. Ambas comparten una alianza que Ryder le regaló a Bobby Brown por su cumpleaños. “Es un anillo irlandés que representa la lealtad, la amistad y el amor”, explicaba la pequeña en una entrevista.

Gran pasión por las artes marciales

Debido a su fama y su duro trabajo en la serie, Bobby Brown no puede acudir al colegio y estudia en casa. Entre el trabajo, los estudios y las promociones, la actriz se desfoga de todo el estrés con clases de boxeo y artes marciales.

Su salto al cine

Protagonizar la serie de Netflix le ha dado la fama suficiente para verla próximamente en la gran pantalla. Bobby Brown tendrá un papel en “Godzilla: rey de los monstruos”, prevista para 2019, y dará vida a Enola Holmes, la hermana pequeña del famoso detective Sherlock Holmes, en la próxima película de la saga, “Los misterios de Enola Holmes”.

“Stranger Things”

Su salvación en todos los sentidos. La serie de Netflix le llegó a Bobby Brown en un momento muy especial de sus inicios en la carrera de la interpretación. La joven fue descubierta a los siete años por uno de los cazatalentos más prestigiosos de Hollywood, quien apostó tan fuerte por ella que la familia entera se mudó a Los Ángeles. La actriz consiguió un personaje en “Érase una vez en el país de las maravillas” y otros pequeños papeles, pero era insuficiente para continuar ahí. Justo cuando decidieron que volverían a Inglaterra, llegó el casting de “Stranger Things” y sus problemas se resolvieron solos.

Una de sus mejores amigas es Maddie Ziegler

La niña que siempre acompaña a la cantante Sia en sus videoclips y actuaciones es una de las mejores amigas de Millie Bobby Brown. Ambas tienen 14 años, han alcanzado la fama muy pronto y juntas acuden a la mayoría de los eventos, como las dos comparten en su cuenta de Instagram.

Amigos fuera y dentro de la ficción

La pandilla de niños más famosa de Netflix son amigos tanto durante la grabación de los capítulos como al finalizarlos. Los cinco se felicitan los cumpleaños y comparten varios momentos juntos, como muestran todos en sus redes sociales.

Muy enamorada de su novio

El pasado 14 de febrero hizo pública su relación con el joven cantante Jacob Sartorius a través de Instagram, poniendo una imagen de los dos por San Valentín. Los rumores de su relación surgieron hace meses, después de que en octubre pasado la actriz subió un video con el cantante a sus redes sociales y, más adelante, una foto abrazando el osito de peluche que este le regaló.

Precoz ícono de la moda

Pese a su corta edad, Bobby Brown se ha convertido en un auténtico ícono de la moda y ha protagonizado portadas de las revistas más importantes, como W o la edición de Reino Unido de Vogue. Ha ocupado la primera fila de los desfiles más prestigiosos de la industria, como el de Coach de Nueva York en 2016, ha posado para la campaña de Calvin Klein By Appointment, de Raf Simons, y cita a Burberry o Stella McCartney entre sus firmas de cabecera. Además, comparte estilista con estrellas como Jennifer Lawrence o Gillian Anderson.

Pequeña gran activista

La joven actriz es consciente de que su fama y éxito pueden servir de altavoz para muchas causas importantes. Por ello, Millie Bobby Brown, gran asidua a las redes sociales –en Instagram acumula 14.3 millones de seguidores–, utiliza estas plataformas para reivindicar los derechos de los más necesitados. Se abrió una cuenta en Twitter para luchar contra el bullying, confesando que ella misma lo sufrió de pequeña, y ha colaborado con la última campaña de UNICEF.