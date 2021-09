14 series para tener en el radar de este 2021

Todo parece indicar -o, por lo menos así parece- que la industria televisiva va recuperando la velocidad que tenía hasta antes de la pandemia por coronavirus. Solo basta con ver la cantidad de títulos y ofertas que hay para lo que resta de este 2021 (y las que faltan para 2022).

Muchas series se han quedado fuera de esta selección por cuestión de espacio, así que no está demás estar pendiente del calendario de cada una de las plataformas de streaming y televisión. Acá vamos, algunas son nuevas, otras llegan a su fin, pero todas son ideales para disfrutarse en tiempo libre.

Goliath

“Goliath” y las luchas del abogado Billy McBride están llegando a su fin. Protagonizada por Billy Bob Thornton ha visto a McBride perseguir la redención por un caso que terminó en tragedia y socavó su carrera, psique y salud. En la última temporada, regresa a sus raíces en un bufete de abogados y, con su socia legal Patty (Nina Arianda), persigue la industria de los opioides. La serie de ocho episodios culmina justamente mañana por Amazon prime, con Bruce Dern, Jena Malone y J.K. Simmons en el capítulo final.

Fundación

Tras predecir la inminente caída del Imperio, Hari Seldon y sus seguidores viajarán a los últimos confines de la galaxia para establecer La Fundación e intentar preservar el futuro de la civilización. Lo que la hace diferente al resto es la adaptación del universo literario de Isaac Asimov, un ambicioso proyecto que llega a la pantalla tras años de intentos. Jared Harris y Lee Pace están entre sus protagonistas. La primera temporada arranca el 24 de septiembre en Apple TV+.

Y: el último hombre

En síntesis, es un antihéroe en un mundo de mujeres. Un cataclismo elimina a todos los mamíferos con cromosoma Y salvo un hombre y su mono. Las supervivientes tratarán de restaurar la sociedad, e incluso construir un mundo mejor, mientras averiguan qué ha ocurrido. Adaptación de la novela gráfica de Brian K. Vaughan y Pia Guerra, de los cómics de DC, un proyecto que lleva años dando vueltas. Detrás de las cámaras el mando mayoritario será femenino, con directoras para todos los capítulos y muchas jefas de departamento. La serie estrenó ayer por Disney+

Jaguar

La serie trata de una joven española superviviente de Mauthausen sigue la pista a un criminal nazi. En su búsqueda se encontrará con otro grupo de agentes en busca de justicia en la España de los 70. Acá verás a Blanca Suárez dándole vida a una cazanazis en un thriller con el sello de los creadores de "Las chicas del cable" y "Velvet". "Me parece necesaria, nos ilumina un poco a todos, a nosotros los primeros porque nos encontramos con unas historias de las que yo por lo menos no tenía una idea muy profunda”, expresó la actriz. La serie estrenó ayer por Netflix.

Misa de medianoche

Es considerada una de las apuestas de Netflix para lo que resta de este 2021. Tras la llegada de un nuevo sacerdote y de un joven atormentado por su pasado, una comunidad que vive en una isla aislada empieza a experimentar sucesos extraños difíciles de explicar que agitará la vida en el lugar. Lo que la hace capaz de enamorarte es su creador es Mike Flanagan, el responsable de La maldición de Hill House y La maldición de Bly Manor. Los amantes del género deberían apuntarla bien en la agenda. Se estrena justamente mañana, perfecta para devorarla y armarte de palomitas de maíz el "finde" en Netflix.

Invasión

La Tierra sufre una invasión alienígena que amenaza la existencia de la humanidad. La trama sigue cómo viven este hecho cinco personas normales y corrientes de diferentes partes del mundo, que luchan por encontrar algo de sentido en medio del caos. Esta es una serie para los amantes de ciencia ficción en cuyo reparto destaca la presencia de Sam Neill junto a Golshifteh Farahani, Firas Nasser y Shamier Anderson. La serie empezó ayer por Apple TV+

Colin en blanco y negro

La historia real del jugador profesional de fútbol americano Colin Kaepernick, desde sus primeros pasos hasta convertirse en un icono cultural y activista después de que, en 2016 y siendo quaterback de los 49ers de San Francisco, hincara la rodilla derecha en el suelo mientras sonaba el himno de Estados Unidos como protesta por la segregación racial. "Colin en blanco y negro" es una historia real con mucho peso político, social y reivindicativo con la cineasta Ava DuVernay a los mandos. Su estreno está previsto para el 29 de octubre en Netflix.

Hawkeye

Otra de las series Marvel del año. Kate Bishop es la sucesora de Clint Barton en la identidad superheroica de Ojo de Halcón. Clint, mientras, pasa a vivir lejos de los Vengadores, aunque no puede olvidar su tiempo como defensor de la justicia. Cuenta con el regreso de Jeremy Renner al papel que interpretó en el cine. Hailey Stainfed será Kate Bishop en un reparto que completan Vera Farmiga -famosa por "El Conjuro"- y Florence Pugh, entre otros. Disney+ tiene previsto estrenarla el 24 de noviembre.

La rueda del tiempo

En un universo en el que solo algunas mujeres pueden usar la magia, un grupo de jóvenes de la tierra Dos Ríos emprende un peligroso viaje por todo el mundo. Entre ellos viaja un extraño joven que acaba de ser profetizado como el Dragón Renacido y que podrá salvar o destruir la humanidad. Perteneciente al subgénero televisivo de "intento de nueva Juego de tronos", es una de las grandes apuestas de su plataforma por la ambición de la propuesta y la popularidad de los libros en los que se basa. El 19 de noviembre en Amazon Prime Video.

Sé lo que hiciste el último verano

Es la adaptación televisiva de 1997 y es para amantes del terror adolescente y para nostálgicos de la película. Todo gira luego del paso de un año, después del accidente de auto que empañó su noche de graduación, un grupo de adolescentes permanece unido por un secreto por el que son acosados por un asesino, al que tratarán de descubrir mientras otro montón de secretos corren peligro de salir a la luz. Se va a estrenar el 15 de octubre en Amazon Prime Video.

The Shrink Next Door

Esta serie cuenta la historia real de la relación entre el psiquiatra de los famosos, Ike Herschkopf y uno de sus pacientes, Marty Markowitz. La relación se estrecha tanto que Ike termina viviendo en la casa de Marty en los Hamptons y convenciéndolo de nombarlo presidente de la empresa familiar. Es una comedia negra con Paul Rudd y Will Ferrell como protagonistas. Se estrena el 12 de noviembre en Apple TV+.

The Book of Boba Fett

¿Nuevo gran bombazo de Disney? Es una serie derivada de la exitosa The Mandalorian y ambientada en el universo de Star Wars. Boba Fett y Fennec Shand, buenos conocedores del negocio de mercenarios, se han aliado y ahora trabajan por su cuenta en la galaxia. No hay mayores detalles, solo que se espera para diciembre de Disney+.

El tiempo que te doy

Para intentar olvidar su primer amor, Lina se muda de casa, busca nuevo trabajo y prueba nuevas experiencias. Y mientras, intenta que cada minuto en que piensa en Nico sea un minuto menos para lograr avanzar de verdad con su vida. Nadia de Santiago y Álvaro Cervantes son los protagonistas de esta serie española de formato corto, con 10 capítulos de 11 minutos cada uno. En Netflix en octubre.

Cowboy Bebop

Spike Spiegel, Jet Black, Faye Valentine y Radical Ed forman un peculiar grupo de cazarrecompensas que huye de sus pasados mientras persiguen por el sistema solar a los criminales más peligrosos. Esta adaptación en imagen real del popular anime de aventuras con música de jazz de fondo tendrá millones de ojos puestos en ella y la difícil tarea de cumplir las expectativas. Llega el 19 de noviembre en Netflix.