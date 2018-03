15 cosas que quizá no sabías de la estrella española Bimba Bosé

Nonno Mocco , io e Nonna Marisa 1979 A photo posted by @bimbasecas on Nov 29, 2016 at 2:42am PST

Miss you Pa! ❤️ A photo posted by @bimbasecas on Jul 30, 2016 at 4:39am PDT

Nuevas chicas Almodóvar @charliecenta @bimbasecas y yo "SILENCIO" @eldeseo_ A photo posted by David Delfín (@davidelfin_co) on Jul 30, 2015 at 8:00am PDT

Lee también

1. Eleonora Salvatore González nació el 1 de octubre de 1975 en Roma, Italia. Hija de Alessandro Salvatore y Lucía González Bosé; su madre era nieta materna del torero Luis Miguel González Lucas "Dominguín" y de la actriz Lucía Bosé.2. Bimba (que significa "niña" en italiano) se inició como modelo en importantes pasarelas de España, en el 2000.3. Su abuelo, el torero Luis Miguel Dominguín, es padre del famoso cantante español Miguel Bosé.4. Fue fotografiada para importantes revistas de moda, así como renombrados fotógrafos de este rubro, un claro ejemplo es esta sesión para Vogue Francia por el multirreconocido Mario Testino.5. El 3 de junio de 2006, Bimba contrajo nupcias con el realizador y músico Diego Postigo.6. Tuvo dos hijas con Postigo: En 2004 (previo a su matrimonio) nació Dora y en 2011 June.7. En 2007 su voz resonó en la versión de "Como un lobo", uno de los clásicos del pop español de la década de los ochenta.8. Para 2008 fundó el grupo The Cabriolets, junto a su esposo Diego Postigo y David Unisón. La banda tenía toques de jazz y soul. Lanzaron cuatro álbumes: "El Feo", "Demo", "Close" e "Hysterical".9. Bimba también destacó por su faceta como DJ.10. Tras la separación de su esposo en 2013, Bimba rehace su vida en pareja con el modelo Charlie Centa. Asimismo se presentaban juntos en eventos como DJ's.11. Fue imagen en campañas de importantes casas de moda como Loewe y Salvatore Ferragamo.12. En 2009 debutó en el cine con "El cónsul de Sodoma", para 2016 tuvo una breve aparición en "Julieta", de Pedro Almodóvar. También tuvo participaciones en series de TV de su país.13. En 2013 lanza un libro sobre su experiencia en el mundo de la maternidad: "Y de repente, soy madre".14. En mayo de 2014 anunció que padecía cáncer de mamá en el seno izquierdo, se practicó una mastectomía en el mismo, pese a esto el cáncer se extendió hacia sus huesos, hígado y cerebro. "Me diagnosticaron cáncer en la mama izquierda hace dos años. Desde entonces sigo en tratamiento. No es que tenga una recaída, es que nunca me he curado. Sigo en tratamiento y va para largo", explicó a los medios hace unos meses.15. Bimba se practicó una mastectomía en su seno izquierdo, la cual no tuvo ningún complejo de mostrar en público en una sesión fotográfica y en portada para la revista Vein.