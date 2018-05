15 frases célebres de Star Wars para recordar en el “Star Wars Day”

Hablar de Star Wars es hablar de un fenómeno mundial que ha tenido adeptos fieles en todas las generaciones desde finales de la década de los 70 hasta hoy. Por ello, cada 4 de mayo es prácticamente una fiesta en todo el mundo, en lo que se conoce como el “Día de Star Wars”.

La historia del Día de Star Wars se remonta a 1979, cuando el diario británico London Evening News publicó una nota en la que los miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por convertirse en primera ministra del país: "May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations", rezaba el texto, es decir, un juego de palabras con la fecha, "May the 4th" significa literalmente "4 de mayo", y su lectura por fonética, "may the force", que alude a la frase más famosa de la película, en español, "que la fuerza te acompañe".

Desde entonces, los fanáticos preparan diferentes actividades para recordar este día. Son habituales las maratones de películas o los encuentros con seguidores disfrazados de Jedis, Stormtroopers y muchos otros personajes del film.

Por ello, queremos recordar 15 frases célebres de uno de los grandes éxitos del cine que ha enseñado a muchos sobre la lealtad, el valor, la disciplina y la forma en cómo uno puede ser corrompido por “el lado oscuro de La Fuerza”.

1. “La fuerza estará ya contigo… siempre.” (Obi-Wan Kenobi a Luke Skywalker en “Una Nueva Esperanza”)

2. “Miedo, ira, agresividad, el lado oscuro ellos son. Si algún día rigen tu vida, para siempre tu destino dominarán.” (Yoda a Luke Skywalker en “El Imperio Contraataca”)

4. “El miedo es el camino hacia el Lado Oscuro, el miedo lleva a la ira, la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento. Veo mucho miedo en ti.” (Yoda a Anakin Skywalker en el consejo Jedi. STAR WARS, episodio I, La Amenaza Fantasma)

7. “Concéntrate en el momento. Siente, no pienses, usa tu instinto.” (Qui-Gon Jinn a Anakin Skywalker en “La Amenaza Fantasma”)

8. “La fortaleza de un Jedi fluye de la Fuerza. Pero cuidado con el lado oscuro: Ira, temor, agresión; de la Fuerza del lado oscuro son. Fácil fluyen rápidos a unirse en el combate. Si una vez tomas el sendero del lado oscuro para siempre dominará tu destino. Te consumirá, al igual que lo hizo con el aprendiz de Obi-Wan.” (Yoda a Luke Skywalker en “El Imperio Contraataca”)

9. “La guerra no lo hace a uno más grandioso.” (Yoda a Luke Skywalker en “El Imperio Contraataca”)

10. “El apego está prohibido, la posesión está prohibida, la compasión, por contra, que para mí no sería sino el amor incondicional es primordial en la vida de un Jedi. Así que podría decirse que se nos alienta a amar”. (Anakin a Padme Amidala en “La Guerra de los clones”)

11. “Tus ojos pueden engañarte, no confíes en ellos.” (Obi-Wan a Luke Skywalker en “Una Nueva Esperanza”)

12. “Tu enfoque determina tu realidad.” (Qui-Gon Jinn a Anakin en “La Amenaza Fantasma”)

13. “A veces no comprendo el comportamiento humano. Sólo intento hacer mi trabajo de la forma mas eficiente.” (C-3PO a Han Solo en “El Imperio Contraataca”)

14. “La capacidad de hablar no te hace inteligente.” (Qui-Gon Jinn a JarJar Binks en “La Amenaza Fantasma”)

15. “He recorrido esta galaxia de un extremo a otro, he visto cosas muy raras, pero nunca vi nada que me impulsara a creer que haya una única fuerza poderosa que lo controla todo. Ningun campo de energía mística controla mi destino. Todo eso no son más que leyendas y tonterías. – Han Solo”. (Han Solo a Rei en “El Despertar de La Fuerza”)