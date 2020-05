15 películas para ver (con o) sin mamá

El abanico de opciones es tan amplio, así como los géneros de las películas, que es probable que tu favorita la hayamos dejamos fuera, pero tratamos de ofrecerte esta variedad de películas. Los papeles de mamás han sido tan importantes e inspiradores en sus diferentes roles, no necesariamente protagónicos.

Esperamos que tengas un espacio para poder ver alguna de las películas que hoy te presentamos.



Mom

Protagonizada por Jessica Chastain, “Mamá” entra en el género de terror que gira entorno a dos pequeñas que desaparecieron en el bosque el mismo día que su mamá fue asesinada. Luego de una búsqueda incansable por su tío (Nikolai Coster-Waldau) y la novia de éste (Chastain), son encontradas en total abandono unos años más tarde, en una cabaña en medio de un frondoso bosque, protegidas por algo al que ellas llaman: mamá.

The Others

“Los Otros” en nuestro idioma, es una película de terror de 2001 y en ella juega un papel fundamental Grace (Nicole Kidman) como figura manterna. Ella educa a sus hijos dentro de unas normas muy estrictas, y es que los niños tienen una extraña enfermedad que no les permite estar expuestos a la luz del día. Una película que te atrapará creada por Alejandro Amenábar.

Mamma mia!

Esta es una comedia musical de 2008 con un reparto de actrices de lujo, comenzando por su protagonista, Meryl Streep que hará de esa madre que protegerá a su hija (Amanda Seyfried) hasta el día de su boda literalmente. Ésta encontrará antes el diario de su madre e invitará a tres hombres que podrían ser su padre. Emociones y sentimiento a flor de piel, con la que muchas se identificarán.

Ricki and the flash

La versátil Meryl Streep es la protagonista de este drama. Ricki (Streep) da vida a una cantante de rock, que abandonó a su familia en busca de su sueño: la música. Cuando regresa a su casa para reconciliarse con su familia, a la que abandonó, ahora deberá lidiar con Pete, su exmarido (Kevin Kline), y sus dos hijas: la problemática Julie y Josh, quien está preparándose para el matrimonio. Todo ello, aderezado por los rencores que generó su huida.

El Orfanato

El director español, Juan Antonio Bayona, sacó el máximo talento de Belén Rueda para esta película 100 española que ha tenido varias versiones, entre la que destacan la japonesa y la de EUA. En síntesis, la película narra la historia de Laura (Rueda), que junto a su esposo y su pequeño hijo adoptado regresa al orfanato en el que se crió, con la intención de reabrirlo como residencia para niños con capacidades especiales.

Erin Brockovich

20 años han trascurrido desde el estreno de esta película basada en hechos reales. El trabajo de Julia Roberts encarnando a Erin Brockovich fue tal que logró un Óscar y un Globo de Oro. Erin es una madre soltera que sin ningún tipo de estudios consigue un trabajo de abogada en el mismo bufete que le hace perder una indemnización por un accidente de tráfico. Actualmente (en la vida real), Brockovich es dueña de su propia empresa.Inspiradora.

My sister's keepers

La vida de Sarah (Cameron Diaz) y Brian Fitzgerald (Jason Patric) cambia radicalmente cuando a su hija Kate (Sofía Vassilieva), de 2 años, es diagnosticada con leucemia. Sara abandona entonces su carrera de abogado para entregarse al cuidado de hija. La única esperanza de salvación es recurrir a la ingeniería genética para tener otro hijo. Así es como nace Anne ( Abigail Breslin). Entre ella y Kate se establece una relación muy estrecha, sobre todo porque ambas tienen que someterse a diversos tratamientos médicos y compartir largas estancias en el hospital.

Stepmom

Con solo sus protagonistas Susan Sarandon y Julia Roberts, se sabe que es un peliculón. “Quédate a mi lado” trata sobre la vida de Isabel Roberts (Julia) es una fotógrafa que se enamora de un hombre divorciado con dos hijos (Ed Harris). Ganarse el amor de los niños le resultará difícil, ya que la madre (Sarandon) no está dispuesta a facilitarle las cosas. Al final, dos mujeres tienen que dejar a un lado sus diferencias y resentimientos y hacer frente a una crítica situación familiar para afrontar las dificultades que atraviesa una familia desestructurada y una enfermedad mortal.

Miracles from Heaven

“Milagros del cielo” es una película de 2016 protagonizada por Jennifer Garner y Eugenio Derbez. El drama, que seguramente te sacará las lágrimas y te mostrará -una vez más de lo que es capaz una madre por sus hijos- trata sobre una niña que sufre de un raro y grave trastorno digestivo se encuentra de repente milagrosamente curada tras sobrevivir a un terrible accidente. Cuando Christy (Garner) descubre que Anna, su hija de 10 años, tiene una enfermedad rara sin solución, empieza a buscar sin descanso una cura para su hija.

Enough

“Nunca más” es una película de 2002 protagonizada por Jennifer López. Esta película trata sobre la vida de Slim (Lopez), una camarera cuya vida cambia radicalmente cuando se casa con el que cree es el hombre de sus sueños, Mitch (Billy Campbell), un rico constructor. Durante algún tiempo disfruta de un hogar perfecto junto a su esposo y su hija de 5 años; pero todo se derrumba cuando Slim descubre que su marido no es exactamente como ella creía y es víctima de violencia intrafamiliar. El final, es el que tenía que ser.

Room

“La habitación” es la película que le agenció a Brie Larson un Óscar, Globo de Oro y un Bafta por su papel en este drama que gira entorno a la vida de Jack, un niño de cinco años, en una habitación la cual considera su mundo entero y donde nació, creció y vive junto a su madre, en un mundo que para él, es de colores y lo suficiente para ser feliz, pero la realidad es otra: su madre lleva siete años encerrada, secuestrada desde los 19. Con una gran entereza, la joven ha creado en ese reducido espacio una vida para su hijo, y su amor por él es lo único que le permite soportar lo insoportable.

Moana

La historia se desarrolla hace dos milenios en unas islas del sur del Pacífico. La protagonista es Vaiana Waialiki, Moana, una joven que desea explorar el mundo navegando por el océano. Ella es la única hija de un importante capitán que pertenece a una familia con varias generaciones de marinos. Su abuela y su madre juegan un papel muy importante para Moana, empujándola a seguir sus sueños y a conseguir sus sueños haciendo a un lado sus temores.

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

“Tres anuncios en las afueras” de 2017 es una película que gira contará las experiencias de Mildred Hayes (Frances McDormand), una mujer de 50 años cuya hija adolescente ha sido violada y asesinada, que decide iniciar por su cuenta una guerra contra la Policía de su pueblo, Ebbing, al considerar que no hacen lo suficiente para resolver el caso y que se haga justicia. Su primer paso será contratar unas vallas publicitarias denunciando la situación y señalando al jefe de policía, William Willoughby (Woody Harrelson), como responsable principal de la pasividad policial.

Fried Green Tomatoes

“Tomates verdes fritos ” es un clásico de 1991, y trata sobre cuatro mujeres de una gran fortaleza y valentía te inspirarán a ti y a tu madre para que luches contra cualquier problema juntas y unidas. Evelyn (Kathy Bates), una mujer madura que vive frustrada por su gordura y por la insensibilidad y simpleza de su marido, conoce casualmente en un asilo a Ninny (Jessica Tandy), una anciana que le va contando poco a poco una dramática historia ocurrida en un pequeño pueblo de Alabama.

The Sound of the music

“La novicia rebelde” es clásico musical de 1965, protagonizado por Julie Andrews (María) que se verá de la noche a la mañana como institutriz de siete hijos de un militar retirado (Christopher Plummer). Su fuerza y su alegría hará que cambie la vida entera de la familia von Trapp. La casa de los von Trapp funciona como un cuartel, pero María consigue devolver la alegría a los niños y ganarse su respeto y cariño, además de robarse el corazón del capitán.