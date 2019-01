20 años de "Los Soprano"... en memoria de James Gandolfini

El 10 de enero de 1999 llegaba a la pequeña pantalla "Los Soprano". Con motivo de su 20º aniversario el reparto de la serie y los productores de HBO se han reunido para repasar vivencias y anécdotas de las seis temporadas de la aclamada ficción creada por David Chase. Y, cómo no, el nombre más recordado fue el del fallecido James Gandolfini, quien dio vida al mítico Tony Soprano a lo largo de sus 86 episodios.

"No tengo ni idea de qué acabamos de hacer. Pero parece que lo tenemos que hacer de nuevo", dijo Gandolfini a su mujer en la ficción, interpretada por Edie Falco, cuando ambos se enteraron de que Los Soprano tendría segunda temporada, tal y como recordó la actriz en el evento al que acudieron varios medios estadounidenses. Y Tony, Carmela, Silvio, Paulie y compñaía deberían volver a hacerlo otras cinco temporadas más hasta convertir la ficción de HBO en la serie de culto que es hoy en día.

"Pensé que esto podría ser Los Simpson en acción real", bromeó Chase, quien recuerda que, tras salir en el periódico por las dos décadas cumplidas de su serie, la gente se acercó a él y dijo: "gracias por la serie, nos encantó, excepto por ese final". Y es que en la mente de todos los fans quedará para siempre ese -genial para unos, decepcionante para otros- fundido a negro con el que la ficción puso punto y final dejando el destino de Tony en el aire.

Durante el evento el equipo también recordó que, aunque Chase barajó en un primer momento la idea de que el personaje de Steven Van Zandt, Silvio Dante en la ficción, fuera el protagonista, todos estaban de acuerdo en que Gandolfini fue el Tony perfecto, como actor y como compañero de reparto.

Los miembros del reparto también rememoraron sus primeras audiciones para interpretar a los mafiosos personajes de Chase. Van Zandt, quien encarnaba a Silvio Dante, la mano derecha de Tony, recordó que, al leer el guion pensó que el personaje de Nancy Marchand, Livia Soprano, la madre del gran capo, "no iba a funcionar".

"Conozco a un montón de madres italianas y nunca he visto a una madre así", añadió el actor que más tarde descubrió que dicho personaje estaba inspirado en la madre de Chase.

LA ÚLTIMA CANCIÓN DE TONY SOPRANO

El intérprete, conocido también por ser el guitarrista de la E Street Band, añadió que "la pelea más larga" que tuvo el equipo fue a causa de la elección de la canción del capítulo final. La disputa duró "dos semanas".

Por su parte, Jamie-Lynn Sigler, actriz que dio vida a Meadow Soprano la hija de Tony en la serie de HBO, compartió una divertida anécdota sobre su casting. Y es que, la intérprete pensó en un primer momento que se estaba presentando a un programa que trataba sobre ópera. "Era una adicta a la música, así que pensé que sería la serie perfecta para mí. Y lo fue", aseguró Sigler.

El actor Michael Imperioli, que interpretaba al sicario Christopher Moltisanti, añadió que después de creer que no sería elegido, se convenció a sí mismo de que ni el propio Chase entendía qué quería hacer con su enrevesado guion. "¿A quién le importa?", recordó que pensó, "este tipo ni siquiera es italiano, ¿qué sabrá él?". Pero, de hecho, Chase sí tiene descendencia italiana.

"La verdad es que la gente que conocí, ir a trabajar, resolver los problemas juntos y tener un sitio a donde ir", concluyó Chase, "es lo que echo de menos. Nada supera la maloliente atmósfera de Silvercup [Studios]".

HABRÁ PRECUELA

Los Soprano, que se emitió entre 1999 y 2007, recibió el favor de la crítica mundial y fue galardonada con veintiún Premios Emmy y cinco Globos de Oro. Con el paso del tiempo, la serie se ha convertido en todo un icono de la historia de la televisión y una de las series más aclamadas de la historia.

Ahora la productora New Line prepara The Many Saints of Newark, la precuela cinematográfica de Los Soprano que estará dirigida por Alan Taylor, y cuyo rodaje está a punto de comenzar. Según confirmó Chase, finalmente sí contará con el personaje de Tony Soprano en su versión joven y con otros personajes del filme original.