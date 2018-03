20 juguetonas confesiones de Kim Kardashian

20 weird facts you didn't know about me... on KimKardashianWest.com or the kkw app A photo posted by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Feb 3, 2017 at 6:51pm PST

Kim Kardashian le dio una utilidad muy peculiar a su página web personal: plasmó en ella 20 "random facts" sobre su vida y algunos incluso los compartió en su cuenta de Instagram.Si eres fanático de esta Kardashian, prepárate para conocer muchas de sus travesuras, gustos y algunos detalles de cuando durmió con Kanye por primera vez.Esto es lo que compartió con los internautas:1. Kourtney y yo estábamos en la misma clase de español en secundaria. Yo era tan inteligente que avancé un año. Es broma! ella tuvo que repetir un año de español, pero fue el mejor porque estuvimos juntas.2. Trueno mis manos cada mañana.3. Tenía un lunar negro en mi frente que me he quitado 3 veces. Ahora es color piel y todos piensan que es un grano, LOL.4. Tengo un retenedor permanente dentro de mi boca que nadie puede ver.5. Tengo 6 piercings: uno en el ombligo, uno en la oreja derecha, 3 en el lóbulo derecho y uno muy arriba en la oreja izquierda.6. Tengo una peca en el globo del ojo.7. Odio el pedazo de cartón que les ponen a las tazas de café de Starbucks. Siempre le pido a alguien que lo quite de mi taza, porque detesto el sonido que hace. Es como rasguñar una pizarra con las uñas. Odio la cartulina.8. Detesto el cilantro, la mostaza, los pimientos, el queso azul y el pastel ‘red velvet’.9. Duermo con mis ojos medio abiertos y eso los asusta a todos.10. Siempre llevo mi cobija y almohada cada vez que viajo. Necesito tener mis propias cosas para el avión.11. Cargo siempre una lima y un cortador de cutícula en mi cartera, en mi maleta de viaje y en todas partes. Estoy obsesionada con mis uñas y cutículas. Si mis uñas están dañadas o no están perfectas, me siento inmunda.12. Conozco el alfabeto en lenguaje de señas. Cuando estaba en el colegio hacía trampa en los exámenes con mis amigas hablando con signos.13. Cuando tenía 20 años, salté de un avión en paracaídas y ahora temo a las alturas.14. Soy secretamente la persona más divertida, pero solo en mi círculo de confianza. Las cosas que digo son salvajes.15. Me encantan las habitaciones calientes y detesto cuando el aire acondicionado está encendido. Supe que Kanye y yo fuimos hechos el uno para el otro cuando dormí con él y tenía la calefacción encendida.16. Jugaba tenis y fui a un campamento de tenis en Ojai con mi amiga Allison Statter.17. Casi me echan del campamento de tenis por besar a un chico. Mi papá llegó gritándome.18. Conduje hasta Arizona para visitar a Kourtney en la universidad y le llevé mi carro. Cambiamos de BMW (LOL), porque yo tenía uno blanco pequeño que ella quería y ella tenía uno negro más grande que yo quería.19. Nunca me han dado miedo las abejas y siempre quiero tocarlas y jugar con ellas. Nunca me han picado.20. Nunca he tomado una bebida fría de Starbucks o de Coffe Bean.