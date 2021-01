2021 cargado de estrenos

Con buena parte de los estrenos previstos para 2020 aplazados como consecuencia de las restricciones para hacer frente a la pandemia del covid-19, 2021 será un año repleto de nuevas historias, "remakes" y continuaciones de alguna de las sagas cinematográficas más taquilleras de los últimos tiempos, que llegarán tanto a las salas de cine como a las plataformas digitales.

Si las compañías de streaming ya habían revolucionado el mercado produciendo y estrenando alguna de las películas más destacadas en las temporadas más recientes, la incertidumbre con la que comienza 2021 después de lo vivido en los últimos meses ha empujado a Warner Bros. a estrenar los 17 títulos previstos para este 2021 de forma simultánea en salas y en HBO Max, plataforma en la que las películas estarán disponibles durante un mes.

La compañía Disney abrió el camino en septiembre con "Mulán" en Disney+, en su caso, prescindiendo de las salas de cine, una estrategia que han decidido repetir con Soul, de Pixar que no se verá en la gran pantalla.

Aunque estaba previsto para noviembre de 2020, la factoría Disney estrenará "Raya y el último dragón", su próximo largometraje animado, el 12 de marzo.

Mientras Emma Stone dará vida a una de las villanas más célebres de Disney en "Cruella", que narra los orígenes de Cruella de Vil, años antes de los eventos que suceden en el clásico "101 Dálmatas", y que se estrenará el 28 de mayo, mientras que en julio se estrenará "Luca", última producción de Pixar.

En 2021 llegará por fin a Netflix la esperada adaptación de "Pinocchio" de Guillermo del Toro, una película animada en stop motion, basada en las ilustraciones de Gris Grimly y banda sonora de Nick Cave, cuya historia está ambientada en la Italia fascista de los 30.

"No es un Pinocho para toda la familia", aseguró Del Toro sobre el film donde Gregory Mann pondrá voz a Pinocho, Ewan McGregor a Pepito Grillo y David Bradley a Gepetto; también participan Tilda Swinton y Cate Blanchett.

Los Looney Tunes, míticos personajes de animación de Warner Bros., compartirán protagonismo como LeBron James en "Space Jam: A New Legacy", comedia de imagen real y animada, secuela de la protagonizada por Michael Jordan en 1996.

SUPERHÉROES Y NUEVAS SAGAS

El año que llega traerá también a Daniel Craig y su despedida de James Bond en "No Time to Die", vigésimoquinto film del agente 007, y Tom Cruse vuelve a interpretar a uno de los personajes más célebres de su carrera en "Top Gun Maverick", secuela de la película de 1986, y regresa con una nueva entrega – la séptima - de "Misión Imposible".

Habrá que esperar doce meses para ver de nuevo a Robert Downey Jr. y Jude Law como Sherlock Holmes y el doctor John Watson en "Sherlock Holmes 3", y para la cuarta entrega de "Matrix", más de dos décadas después de la película original, de nuevo con Keanu Reeves (Neo) y Carrie-Anne Moss (Trinity) como protagonistas.

Por fin llegará a las salas de cine "Ghostbusters: Afterlife", secuela directa de la segunda entrega de la saga, estrenada en 1989.

Jamie Lee Curtis volverá a enfrentarse a Michael Mayers en "Halloween Kills", duodécima película de la franquicia, que ha tenido que retrasarse un año yha obligado también a posponer el posible final de la saga, "Halloween Ends", a 2022.

Chris Rock, Samuel L. Jackson, Max Minghella y Marisol Nichols protagonizan la novena película de "Saw", "Spiral: From the book of Saw".

También llegará la tercera entrega de la saga de J.K. Rowling "Fantastic Beasts and where to find them", marcada por la obligada salida de Johnny Depp del reparto.

En 2021 habrá una nueva entrega de "Fast & Furious" - la novena – y, además de ser el año del enfrentamiento entre dos míticos monstruos cinematográficos en "Godzilla vs. Kong", estará también repleto de estrenos con los héroes y villanos de Marvel y DC.

Tom Holland repite como Spider-Man en la secuela de "Far from home"; Jared; Leto dará vida a Morbius, villano del universo Spider -Man, en la película del mismo nombre dirigida por Daniel Espinosa; Tom Hardy repite personaje en "Venom: let there be carnage"; y Scarlett Johansson vuelve a ser la Viuda Negra en "Black Widow", su despedida del personaje.

Habrá también adaptaciones de célebres videojuegos como "Mortal Kombat", "Tom Raider 2" - protagonizada por Alicia Vikander como Lara Croft.