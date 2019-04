21 nominaciones a los Billboard recibió Cardi B

NBC y Dick Clark Productions anunciaron ayer que la rapera de 26 años compite en categorías como artista del año, mejor artista femenina y mejor álbum Billboard 200 por su disco ganador del Grammy "Invasion of Privacy".

Asimismo, con sus éxitos número 1 —"I Like It" con J Balvin y Bad Bunny, y "Girls Like You" con Maroon 5— figura por partida doble en categorías como mejor canción en el Hot 100, canción más vendida y mejor colaboración.

Drake y Post Malone recibieron le siguen de cerca con 17 menciones cada uno. Ambos competirán por el máximo honor —mejor artista— con Cardi B, Ariana Grande y Travis Scott, quien recibió 12 nominaciones.

J Balvin y Bad Bunny también competirán por el galardón al mejor artista latino, junto con Anuel AA, Ozuna y Romeo Santos.

Kelly Clarkson será la anfitriona el 1.º de mayo en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas.