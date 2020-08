25 cosas que hacen única a Dua Lipa

Si de algo está clara Dua Lipa es que no quiere ser encasillada, porque su música está "libre de fronteras" y evoluciona constantemente.

De hecho, supo que quería ser artista desde siempre. La música en Kosovo era muy diferente y ella quería hacerlo a una escala global. "Trabajé para lograrlo. Todavía siento que estoy trabajando", expresó con cierta humildad, esta joven que mañana cumple 25 años y ya ha dejado huellas imborrables, especialmente cuando se trata del empoderamiento de la mujer.

Asegura que su autenticidad es la que le permite ser quien es. "Tengo una idea clara de la forma en que me veo a mí misma, soy capaz de tomar ciertas decisiones sin arrepentirme".

Le gusta viajar y conocer personas porque eso la hacen más grande. "Todos tienen un camino diferente. Deberíamos tomarnos el tiempo de conocer a las personas a nuestro alrededor", dice.

Para Dua Lipa, ser agradecida es clave. Estar donde está ahora se lo debe a sus padres. "Yo quise ir a la escuela de teatro y trabajaron mucho para que pudiera ir los sábados", recordó. De hecho, su papá fue miembro de una banda de rock llamada Oda.

Recientemente fue elegida como la embajadora de la nueva fragancia de Yves Saint Laurent: Libre. Para Dua Lipa, es un orgullo representar este perfume es asegura que es lo que representa: libertad.

Asegura que el escenario la hace sentirse invencible, porque le permite expresarse y mostrar su creatividad. "Es mi pasión", expresó en una reciente entrevista.

Si de buscar inspiración y modelos a seguir se trata, Dua Lipa siempre busca a las mejores. Siempre se sintió muy inspirada por mujeres fuertes como Pink, Alicia Keyes o Nelly Furtado.

Nunca ha olvidado sus inicios en la música. De hecho, asegura que eso la mantiene con los pies en la tierra. "Agradezco los conciertos donde solo habían unas 10 personas, ahora tengo cómo medir el éxito", reconoció.

Para Dua Lipa, el mejor momento del día para escribir sus canciones es la mañana, porque su cerebro está fresco; a diferencia de otros colegas que prefieren la noche o madrugada.

Siempre está en búsqueda de la libertad de la mujer, por lo que se considera feminista. "Las mujeres, durante mucho tiempo, fueron oprimidas. Lo que está pasando en este momento es revolucionario. Ya no le aguantamos estupideces a nadie", expresó. Para ella: "Vivimos la vida según nuestras propias reglas".

Asegura trabajar mucho por lo que la apasiona. "Tienes que enorgullecerte de las cosas que haces, para poner el cien por ciento en el arte que creas", dijo.

Su amor por la música lo debe a que creció y vivió toda su vida envuelta en música. "Canté toda la vida. Mi padre era músico, así que la música siempre estuvo muy presente en mi casa. Mis padres escuchaban mucho rock británico, y a mí me encantaba la música pop".

Cuando tenía 11 años se mudó a Kosovo por el trabajo de su papá. Asegura que en esa época todos escuchaban hip hop, y fue justamente eso lo que la hizo amar y disfrutar todos los géneros y sonidos.

El aprendizaje musical que tuvo en su infancia le sirvió para sentar las bases de cómo es su música en la actualidad: una mezcla de sonidos y géneros diferentes, "sin fronteras".

Dentro de sus recientes logros está que en Spotify se posicionó como la primera mujer que consigue que cuatro de sus canciones superen los mil millones de reproducciones, gracias a sus sencillos "Don't Start Now", "New Rules", "One Kiss" e "IDGAF".

Hace unos días estrenó un remix de su canción "Levitating" junto a Madonna y Missy Elliott, que lleva el nombre de "The Blessed Madonna Remix" y le da un toque más dance y rápido a la canción original.

Un estudio de la radio pública estadounidense NPR Music determinó que el papel de la mujer es esencial para entender la música actual y Dua Lipa es una de ellas. Según este estudio, sus canciones "forman parte de un variado muestrario de los géneros musicales modernos y que evidencian que la música de nuestra época no se podría entender sin las mujeres". Las otras incluidas son Rosalía y Billie Eilish.

Actualmente es pareja del modelo Anwar Hadid (hermano de las modelos Bella y Gigi Hadid). De hecho, hace unas semanas se mudaron a Los Ángeles.

La británica comenzó su carrera en la moda, pero ella siempre buscó enfocarse en la música y, como muchos de su generación, arrancó gracias a sus videos en internet.

Como referente del feminismo, Dua Lipa, siempre ha dejado claro que esta ideología "no es odiar al hombre", sino "pensar que merecemos las mismas oportunidades", al menos así le expresó a la revista British Vogue sobre su potente discurso en 2019 en la Universidad de Cambridge.

El escritor y doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Murcia y licenciado en Antropología por la UNED Manuel García Pérez está seguro de que Dua es el futuro del neoliberalismo musical. "Solo tengo que decir que Dua Lipa está siendo un fármaco mental para mis desajustes ciclotímicos en estos momentos apocalípticos", escribió sobre la cantante y su tiempo de cuarentena.

Además de cantante, también es modelo y diseñadora. Así que sin duda es considerada un ícono de moda, especialmente influenciada por las tendencias de los ochenta y noventa. El color es su inspiración, por lo que sus accesorios se impregnan de detalles de la cultura popular.

Lipa ha ganado varios premios en su carrera: dos Grammy, tres Brit y dos MTV Europe Music Awards. Además, tres nominaciones a los Billboard Music Awards, una a los American Music Awards y cuatro a los MTV Video Music Awards.

Su álbum debut y homónimo, descrito por ella por la "tristeza" y el "pop oscuro", fue lanzado el 2 de junio de 2017.

Junto a su padre, Dukagjin Lipa, creó la Fundación Sunny Hill en 2016, destinada a recaudar fondos para ayudar a personas con problemas económicos en la capital de Kosovo, Pristina.

Apoya totalmente al movimiento antirracista "Black Lives Matter" asistiendo junto con su familia y su novio a una protesta en Londres organizada como parte de un día de acción contra la discriminación racial luego de manifestaciones en todo el mundo por la muerte de George Floyd.