30 años creando su propia reputación

Taylor Swift cumple 30 años convertida en toda una cantante, compositora, celebridad, amiga de estrellas y, además, icono de la década que despedimos, en la que ha sido capaz de combinar el éxito de masas con el reconocimiento a su trabajo para dominar la cultura pop.

“Nací un 13. Cumplí 13 un viernes 13. Conseguí mi primer disco de oro en 13 semanas. Mi primera canción que fue número uno tenía una introducción de 13 segundos. Cada vez que gano un premio he estado sentada en el asiento 13 (...) Básicamente cada vez que un 13 llega a mi vida es algo bueno”

La última gran aparición pública de la artista en los American Music Awards (AMAs), apenas unas semanas antes de su cumpleaños, se convirtió en una celebración a toda su carrera en la que recibió el título de "artista de la década" 2010-2020, que la situó en una posición de honor compartida con Elvis Presley (1950), The Beatles (1960), Stevie Wonder (1970) y Michael Jackson (1980).

"Esta industria es muy rara, vas arriba y luego abajo, a veces te sientes mal contigo mismo, pero hay gente que te apoya siempre.

Gracias a los fans que han estado 15 años conmigo", dijo Swift al recoger el premio. Un cálculo fácil indica que ha dedicado la mitad de su vida a la música. Desde sus inicios como cantante "country".

Mujer de la década

La revista Billboard le otorgó el título por sus múltiples logros. Swift también encabeza la lista de los artistas mejor pagados del 2019. Comenzó su carrera musical en 2006 con el sencillo “Tim McGraw”, desde entonces ha cosechado un sinfín de récords.

Transformación radical

Esta década ha visto cómo Swift se desprendía de la etiqueta de “chica del country” para conquistar el mundo, al que puso a bailar con “Shake it Off”, a cantar al desamor con “We Are Never Ever Getting Back Together” y a disfrutar de sus indirectas en “Look What You Made Me Do”.

Sabe callar bocas

En 2009 al recoger su primer premio MTV Kanye West interrumpió su discurso para decir que Beyoncé merecía ese galardón. Diez años después fue la protagonista de los American Music Awards en una gala que la coronó como la “artista de la década”.

Voz en causas sociales

Ha aprovechado su posición de estrella global para ser altavoz de causas sociales o posicionarse políticamente. Según ha ido creciendo apoya abiertamente posiciones feministas y en varias ocasiones ha pedido tolerancia hacia el colectivo LGTB.

Controversial con sus amores

Una de las características por las que muchos la adoran, es porque escribe canciones dedicas a sus exparejas. Una lista de nombres que parece ser bastante extensa, pero entre ellos, los más sonados han sido Jake Gyllenhaal (Octubre 2010- enero 2011), Harry Styles ( Octubre 2012- enero 2013) y Tom Hiddleston (Julio 2016- Octubre 2016).

Es la niña de papi y mami

Taylor se crió en la tranquilidad de una granja en Wyomissing (Pensilvania). Los mejores recuerdos de su infancia los tiene ahí junto a sus padres Andrea y Scott Swift, quienes la han acompañado en todos los momentos.

Disco Navideño

“Lover” se titula su último disco y lo lanzó en agosto de este año. Pero para festejar este mes especial para ella, preparó un material con villancicos y lo llamó “Christmas Tree Farm”. Otras de sus producciones exitosas fue su disco “Reputation” de 2017.

El de la suerte

Es una mujer supersticiosa y asegura que el número 13 es el de la suerte para ella. Antes de cada concierto dibuja uno en su mano, pero deja que solamente su mamá se lo pinte. Nadie más. “Básicamente cada vez que un 13 llega a mi vida es algo bueno”, comentó.

Su debilidad

Le encantan los gatos, son su mascota favorita. Y, actualmente, en su vida la acompañan tres: Olivia, Meredith y Benjamin. Su pasión por los felinos es tanta que este año regresa al cine convertida en una para el musical de “Cats”, ahí demostrará sus dotes como actriz.

Supo perdonar

Se reconcilió con una de sus amigas, Katy Perry, en la grabación de un video. Las cantantes estaban molestas desde 2012. Según contó TMZ el pleito empezó cuando unos bailarines miembros del elenco de Swift abandonaron a la intérprete para unirse a la gira de Perry.