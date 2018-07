42 años con una familia “casi” perfecta

La culpa de que todo el mundo idealice las relaciones de pareja como perfectas se debe gracias a las redes sociales. Guapos, felices y residentes en una zona paradisíaca de Australia, cualquiera pensaría que el matrimonio de Elsa Pataky, quien mañana cumplirá 42 años, es perfecta al lado de uno de los hombres más deseados del cine, Chris Hemsworth, de 34. No todo es como parece. Elsa le confesó a Vogue Australia que ella es la primera sorprendida de que su matrimonio siga adelante.

Elsa sostiene que ha influido en su relación que cuando se conocieron Chris no tenía la fama de ahora. “Al principio todo fue maravilloso. Cuando nos presentaron Chris no era nada famoso, así que he estado a su lado experimentando desde el inicio su crecimiento profesional. Eso es bueno porque significa que hemos crecido juntos. Cuesta mucho asumir todo lo que te pasa cuando pasas de ser anónimo a ser una estrella como Chris. Hay que adaptarse a todas las nuevas situaciones que vienen con ese éxito”, expresó Pataky quien en estos años de matrimonio y maternidad se ha apartado bastante de su carrera como actriz limitándose casi a ser imagen de firmas.