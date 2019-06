44 años con una vida a su manera

Reconocida por diferentes organizaciones internacionales como una de las celebridades con mayor dominio de sus palabras, este día Angelina Jolie festeja un año de más de vida, llegó a los 44.

Sobre su vida personal probablemente hay mucho que decir. Una de ellas es su tumultuoso matrimonio con el actor Brad Pitt, del que aseguran ha borrado hasta el más mínimo rastro. Se quitó el apellido y felizmente recuperó la soltería.

El dato lo confirman documentos judiciales obtenidos por The Blast donde se cita que ella ha pedido específicamente recuperar su antiguo nombre sin el apellido Pitt de por medio.

Con muchos planes por realizar, la madre de seis hijos actualmente se encuentra en medio de las grabaciones de la cinta "Those Who Wish Me Dead".

Su agenda profesional no ha impedido que permanezca activa en sus compromisos como enviada especial de ACNUR para los refugiados. En marzo de este año exigió a las Naciones Unidas que se incluya a las mujeres en los procesos de paz. "Miles de mujeres han arriesgado sus vidas para hacer que sus derechos y los de sus niños se tengan en cuenta", afirmó durante su discurso.