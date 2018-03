5 Datos para conocer mejor a Jorge Campos (+Fotos)

Una foto publicada por Jorge Campos (@jorgecamposfm) el 1 de May de 2015 a la(s) 8:33 PDT

Actualmente Jorge Campos además de ser uno de los locutores favoritos de la estación Vox 94.5 fm es el director. Un rol que reconoce, asumió con humildad pero no por eso es tarea fácil. “Es un reto, a parte trabajar en radio es divertido pero también es de mucha responsabilidad”, comentó.1. El comunicador en una entrevista telefónica con Plus detalló cinco datos curisos sobre su persona y el primero es que cuando está fuera de la cabina su pasatiempo favorito es recuperar energías al máximo. “Mi hobbie favorito es descansar, trato de desligarme un poco de la rutina diaria y me gusta ir a la playa”.2. Entre sus secretos, está el haber querido ser comentarista deportivo porque le apasiona este deporte. “Soy demasiado, demasiado fanático al futbol y en un momento de mi vida dije quizás voy a ser narrador deportivo pero la imparcialidad ahí no está en mi. Soy demasiado Barcelona y demasiado Águila”, explicó entre risas.3. Trabaja con la música todos los días y aunque admite hay varios artistas que le entretienen el oído no hay nadie que se compare a Los Beatles. “Soy enemigo de la bachata”, confesó.4. Otra de sus facetas ocultas es su habilidad para dibujar.5. Es un hombre que disfruta estar tiempo con su familia, entretener a la audiencia con sus ocurrencias y disfruta de su trabajo desde que se le abrieron las puertas a la locución. “Si hay algo que tengo que agradecer hasta dónde hoy he llegado es gracias a Vox, a Telecorporación Salvadoreña (TCS), me han enseñado a trabajar y a amar lo que hago”, dijo.