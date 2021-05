5 comedias románticas para ver el fin de semana [+VIDEO]

Es momento de relajarse y pasar un fin de semana divertido, si vas a quedarte en casa puedes disfrutar de una película que te haga reír y las comedias románticas son una excelente opción.

Netflix tiene un catálogo completo para todos los gustos, pero esta ocasión nos iremos por las aventuras que atraviesan las parejas en la búsqueda del amor o la conquista de su ser amado.

Mi novia Polly

Esta película estrenada en 2004 es una comedia sobre la decepción amorosa y luego nos muestra que es posible reencontrarse con el verdadero amor. Divertida conquista protagonizada por Ben Stiller y Jennifer Aniston.

Sinopsis: Un hombre encuentra consuelo en los brazos de otra mujer, cuando su esposa se va con otro en plena luna de miel. Decepcionado encuentra a una extrovertida ex compañera de secundaria, Polly Prince y se comienzan a frecuentar.

Quiero robarme a la novia

Una pareja de amigos ha mantenido una relación cercana durante muchos años y todo marcha de maravilla hasta que los sentimientos de ambos comienzan a transformarse. Protagonizada por Patrick Dempsey, Michelle Monaghan y Kevin McKidd.

Sinopsis: Tom es un joven que le teme a los compromisos y tiene varias chicas. Hannah, su mejor amiga, desea casarse y ahora ha encontrado al hombre ideal justo cuando Tom descubre que realmente ama a Hannah. Cuando ella le pide estar en su fiesta de despedida, Tom aprovecha la oportunidad para evitar la boda y cortejarla él mismo.

Solteras

Una comedia mexicana protagonizada por Cassandra Ciangherotti, Juan Pablo Medina, Irán Castillo y Gabriela de la Garza. Esta divertida trama gira en torno a la búsqueda de una pareja y todas las aventuras que se viven antes de encontrar a la persona indicada.

Sinopsis: Ana sueña con llegar casada a los 30, pero no encuentra al hombre ideal. Decidida a cumplir con su objetivo, busca la ayuda de una casamentera, quien, a través de sus cursos, orienta a mujeres desesperadas por encontrar pareja.

Wimbledon

El amor al deporte une a dos tenistas que participan en la competencia más importante de su carrera. Deben ingeniárselas para triunfar en la cancha y permanecer juntos como pareja. Protagonizada por Paul Bettany (Peter Colt), Kirsten Dunst (Lizzie Bradbury)y Sam Neill (Dennis Bradbury).

Sinopsis: Peter, un tenista con un lugar muy bajo en el ranking internacional, decide participar en Wimbledon. Durante el torneo, conoce a la tenista estadounidense Lizzie y se enamora. Entonces, su afán de superación le hará llegar a la final del Gran Slam.

Qué esperar cuando estás esperando

Un elenco de lujo que retrata los desafíos de singulares parejas que enfrentan el embarazo y la paternidad, deja en evidencia el amor que se tienen y un cambio de vida. Un retrato divertido sobre las vivencias previas al nacimiento de un bebé. Protagonizada por Cameron Diaz, Jennifer Lopez, Elizabeth Banks y Chace Crawford.

Sinopsis: Los desafíos de la paternidad inminente transforman las vidas de cinco parejas. Dos celebridades no están preparadas para las demandas sorprendentes del embarazo; hormonas causan estragos en autora loca por los bebés, mientras su marido intenta no ser superado por su padre, quien espera gemelos con su esposa menor; esposo de fotógrafa no está seguro de los planes de adopción de su esposa; una aventura de una noche provoca embarazo entre dos rivales dueños de camiones de comida.