5 estrenos para esta semana

Estrenos de nuevas series y el regreso de nuevas temporadas es lo que se espera en cada semana durante todo el año. El abanico de opciones es tal, que es prácticamente imposible ver todo lo que cada plataforma ofrece. Para complicarte aun más -o facilitarte la elección, al menos para esta semana- te compartimos estas cinco propuestas.

“Cobra Kai”

viernes 9

10 episodios

La espera para los fanáticos de Karate Kid terminó. La quinta temporada de Cobra Kai llega este viernes para continuar con la trama ambientada 34 años después de los sucesos de las películas. La serie muestra a unos adultos Johnny Lawrence (William Zabka) y Daniel LaRusso (Ralph Maccho), quienes dirigen sus respectivos dojos de kárate. Cobra Kai hizo su debut en 2018 en YouTube Red y en el 2020 pasó a Netflix, donde se estrenaron cuatro temporadas. Ahora, los fanáticos están a la espera de la quinta temporada, tras los sucesos de la cuarta, en donde se ve cómo Terry Silver traicionó a su socio, John Kreese. Los creadores aún no confirmaron si habrá una sexta temporada aunque ya aseguraron que tienen “un final en mente”.

La quinta temporada revelará qué pasó después de los resultados del Torneo All Valley y mostrará a Terry en su intento de expandir el imperio Cobra Kai e intentará hacer de su estilo de kárate el único dojo en la ciudad. A medida que pasan las temporadas, Cobra Kai agregó integrantes de las películas en las que se inspira esta serie que no es una superproducción, pero tiene corazón, es entretenida y además trae la nostalgia de la saga de hace más de tres décadas y aunque no tenga al señor Miyagi (Pat Morita, fallecido en 2005), su espíritu sigue presente. En el tráiler que lanzó Netflix se observa que Lawrence y Chozen Toguchi (Yuji Okumoto) se unen este año.



“Diario de un Gigoló” (primera temporada)

miércoles 7

3 episodios

La vida de un gigoló empieza a desmoronarse cuando se involucra en los asuntos familiares de una clienta y rompe la regla de oro de su profesión: no enamorarse, describe la sinopsis. En una entrevista para Glamour.mx, el protagonista Jesús Castro (Emanuel) contó que la serie va mucho más allá de vender la idea de sexo y morbo. Además, contó que tiene un papel desafiante y está agradecido con la oportunidad porque no está estereotipado. Junto a Castro, en esta serie trabajan Victoria White como Julia; Fabiola Campomanes como Ana; y Adriana Barraza como Minou.

“Mike” (primera temporada)

jueves 8

8 episodios

“Mike”, del creador y guionista Steven Rogers y del equipo de Yo, Tonya y la showrunner Karin Gist, productora ejecutiva de Our Kind of People, explora la vertiginosa y controvertida historia de Mike Tyson. La miniserie de ocho episodios recoge los turbulentos altibajos de la carrera y la vida personal del boxeador Mike Tyson. A través de los ojos del propio Tyson, la serie examina la problemática de las clases sociales y de la raza en Estados Unidos. También aborda temas como la fama y el poder de los medios, la misoginia, la brecha de la riqueza, la promesa del Sueño Americano. “Mike” es una serie drama que narra la trepidante y polémica vida del conocido boxeador y el gran poder que ejercieron en su vida los medios de comunicación.

“Pistol” (primera temporada)

jueves 8

6 episodios

Danny Boyle dirige el biopic musical sobre una de las bandas de rock más famosas de la historia, fundada por un grupo de jóvenes ingleses de clase trabajadora aburridos del futuro que se les presentaba en los 70: los Sex Pistols, basada en la polémica biografía de Steve Jones, guitarrista del grupo. La miniserie narra la revolución de la música rock & roll desencadenada por la banda Sex Pistols, liderada por Steve Jones, fundador y guitarrista.

“Narcosantos” (primera temporada)

viernes 9

6 episodios

Un empresario normal y corriente participa en una misión secreta del Gobierno para capturar a un narcotraficante coreano que opera en Sudamérica, adelantó la plataforma. Basada en hechos reales. La serie coreana, creada por Yoon Jong-bin y Kwon Sung-hui, cuenta en su reparto con Park Hae-soo, actor de “El juego del calamar”. El actor dará vida a Choi Chang-ho, un líder del Servicio Nacional de Inteligencia.