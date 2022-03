5 grandes éxitos que no pueden faltar en el concierto de Martin Garrix esta noche

Martijn Gerard Garritsen, mejor conocido como Martin Garrix, es considerado en la actualidad como el Dj número 2 del mundo, según el top 100 de la revista Dj Mag, solo por debajo de David Guetta y arriba de Armin van Buuren (posición 3).

Garrix, nacido en Holanda en 1996, mantiene esta posición la mantiene desde el 2021. En 2017 hizo historia al convertirse en el DJ más joven en ganar la encuesta de los 100 mejores DJs, superando rápidamente a los legendarios Tiësto, Armin van Buueren y Hardwell.

Las localidades (para el show producido por Star Ticket) son dancefloor, $100; y general, $50 (más cargo adicional por servicio Todoticket $5).

Estos son 5 de los grandes éxitos que seguramente tocará el Dj:

“Animals”

Indudablemente marcó el comienzo de una nueva era de este género y lo coronó como uno de los mejores con 17 años de edad. “Animals” es contagiante y energizante, todo lo que debería ser un himno de festival. No en vano tiene más de mil millones de reproducciones en YouTube.

“Wizard”

Garrix y Jay Hardway se asociaron para crear este track en 2013 que fue una de las primeras canciones en poner su nombre en el mapa mundial. Con una melodía espeluznante que contiene elementos similares a los de su registro viral “Animals”.

“In the Name of Love”

Aunque es una colaboración con Bebe Rexha, estamos cruzando los dedos porque no falte esta noche. Uno de los temas de 2016 que suenan mucho en la actualidad, es considerada una de las producciones más discretas gracias a los sonidos de guitarra que se mezclan con los toques electrónicos. “In the Name of Love” significó el regreso de Garrix alBillboard Hot 100 desde “Animals”.

“Gold Skies”

Este track con Sander van Doorn y DVBBS Alcanzó la posición #12 en la lista de “UK Dance” y la #19 en la lista de “US Hot Dance” para canciones del género electrónica.

“Scared to be Lonely”

Estamos claros que Dua Lipa no acompaña al dj en su gira, pero esperamos que este hit esté incluido esta noche. La fuerza del futuro en cada nota de este track lo convierten en uno de los mejores éxitos de Garrix.