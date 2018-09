5 lecciones latinas de series de HBO

Nadie puede negar que no viviríamos igual de bien si no existieran las barras de chocolate, y el cine no sería ni parecido sin una canasta de palomitas. La historia del arte no sería la misma sin las grandes obras de Roberto Matta, Fernando Botero, Oswaldo Guayasamín y Frida Khalo.

El mundo sería mucho menos agradable sin la píldora anticonceptiva, sin el código Captcha o sin la televisión a color.

Latinoamérica le ha dado al mundo todo esto y más. De hecho, nuestra región sigue aportando cosas muy valiosas, muchas de las cuales podemos encontrar en algunas de las series televisivas icónicas que se han producido en Latinoamérica.

Desde 2003, cuando la serie argentina "Epitafios" catapultó las producciones latinoamericanas a las pantallas internacionales, se han sumado más de 750 horas de contenidos de HBO en América Latina, a través de narrativas atrevidas, formatos innovadores y personajes entrañables.

A través de estas se ha impulsado la industria de la producción en países como Brasil, México, Argentina, Colombia y Chile.

Además se han traspasado fronteras, como ha sucedido con los estrenos simultáneos en más de 50 países de series como "El jardín de bronce" y "Sr. Ávila".

Además de estas dos producciones latinoamericanas, hay otras tres que le han enseñado al mundo cómo vivir mejor cada vez: "Chumel con Chumel Torres", "El negocio" y "Destino Rusia". Estas son sus lecciones.

"Chumel con Chumel Torres" Quienes disfrutan dos horas de escuchar a un pedante cerebrito hablando con palabras incomprensibles definitivamente no encontrarán un sitio en el "late show" de Chumel Torres en HBO. La inteligencia de este conductor y comediante está pensada para aquellos que también gustan de reír y pasarla bien, mientras descubren cuánto hay que saber sobre los temas de actualidad.

"El negocio" Dicen en otras latitudes: "si la vida te da limones, haz limonada"; en Latinoamérica somos un poco más, ¡ejem!, radicales: si la vida nos da dotes para la "diversión nocturna", hagamos el mejor burdel del mundo. Las brasileñas Karin, Luna y Magali lo saben muy bien; por eso, en vez de dejarse someter por chulos, decidieron poner su propio negocio de "escorts" de lujo. Y uno muy grande, que acaba teniendo un poder inimaginable.

"Sr. Ávila" Nuestro sentido del honor, la familia y el juego limpio son importantes. Sr. Ávila es una suerte de antítesis del latino, en ese sentido, el protagonista hace todo por agenciarse el poder de su asociación, y en el camino pierde muchísimo: a su esposa, a su hijo, los pocos amigos que tenía y, poco a poco, a su propia persona. Esta historia es un recordatorio de eso en lo que podemos convertirnos si nos dejamos seducir por el lado oscuro.

"Destino Rusia" Si pensamos en el mundial, de inmediato nos vamos a partidos, a arbitrajes, a goles y heroísmos; pocas veces pensamos que los muchos meses antes de la justa deportiva son igual de importantes. "Destino Rusia" contó el camino de varios participantes del mundial para llegar hasta allá, historias que nos inspiraron y nos recordaron algo que en Latinoamérica tenemos muy claro: la meta no es nada si no disfrutamos el camino.

"El jardín de bronce" García Márquez sabía bien que en Latinoamérica somos expertos en encontrarle un quinto pie al gato. Gran parte de nuestra cultura y nuestro encanto es, precisamente, que somos muy imaginativos, que sabemos encontrar cosas que nadie más ve, siendo "El jardín de bronce" una suerte de homenaje a esa capacidad que tenemos los latinos. Así, cuando el argentino Fabián Danubio extravía a su hija, se desarrolla una pesquisa en la que los involucrados deben echar mano de esta cualidad latina.