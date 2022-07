5 mejores canciones de Post Malone, que hoy llega a sus 26 años

Nacido el 4 de julio de 1995 en Siracusa, Nueva York, Post Malone es un rapero estadounidense que fusiona géneros como hip hop, pop, trap, rock y R&B, descrito como un artista versátil con un estilo vocal melódico.

Se convirtió rápidamente en una estrella del hip hop y pop, ganando reconocimiento en 2015 por su sencillo debut “White Iverson”. Le siguió "Too Young" y “Congratulations” junto a Quavo, éxitos que formaría parte de su primer álbum de estudio “Stoney”, lanzado en 2016.

En 2018, lanzaría el sencillo “Rockstar” con 21 Savage, parte de su segundo álbum titulado “Beerbongs & Bentleys”. La canción alcanzaría el número uno en el Billboard Hot 100, convirtiéndose en la canción emblema de Post Malone, al igual que “Psycho” junto a Ty Dolla Sign.

Posteriormente, publicaría en 2019 su tercer álbum “Hollywood's Bleeding” que contendría éxitos como “Circles” y “Sunflower”, una colaboración con Swae Lee, tema principal de la banda sonora de la película animada "Spider-Man: Into the Spider-Verse".

Recientemente, lanzó su cuarto álbum de estudio “Twelve Carat Toothache”, con colaboraciones como “I like you” junto a Doja Cat, “Wasting Angels” con The Kid LAROI y “One Right Now” con The Weeknd.