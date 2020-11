5 pasos para evitar ser víctima de violencia

Las mujeres debemos estar alertas a cualquier indicio de maltrato ya sea de tu novio, amigo, compañero de trabajo, de cualquier persona de tu entorno. Pero, para muchas mujeres que viven una situación de violencia, es realmente difícil afrontarla y ponerle fin.

Si de algo debemos estar claras es que esa persona que ha empezado a darte indicios de violencia no se detendrá, esa frase de "va a cambiar", no sucederá. La pareja o la persona que inicia algún tipo de violencia seguramente no se detendrá.

Por ello que al notar cualquier tipo de violencia, debes seguir una serie de pasos para detectar y detener a tiempo la situación.

1. Identifica el acto de violencia.

La violencia contra la mujer no solo es física, también es sicológica, económica, verbal, laboral, entre otras. Así que, ante la sospecha de que esa persona pueda ser violenta, debes analizar muy bien cómo nos trata. Si tienes dudas, platícalo con alguien más y conoce su opinión. No te quedes con esa duda. Eso, sería vital al final.

2. Evita normalizar actos de violencia.

Esto pasa incluso en el cine y en la televisión, y por qué no decirlo también la música. Que tu pareja haga sobre ti comparaciones humillantes o destructivas es motivo suficiente para actuar. Si ves este tipo de actos como algo normal o como “tiene razón, estoy gorda, soy fea, soy tonta“, estás permitiendo que te violente. Eso, al final, será más perjudicial para tu salud mental. Así que: ACTÚA.

3. Los problemas son más livianos si se comparten.

Eso sí, trata de que la persona que te escuche sea la indicada. Es necesario encontrar apoyo en personas cercanas: hermana, tía, mamá, tu mejor amiga, tu profesora... así sentirás más fuerza y sabrás enfrentar mejor la situación y tomar la decisión correcta en el momento oportuno, porque tendrás que ser muy fuerte. Debes tener claro que estás sufriendo violencia y visualizarte libre de ella cuanto antes.

4. Busca ayuda psicológica.

Si crees que contarle a alguien cercano no es suficiente, entonces busca ayuda profesional. Es normal que bajo estas situaciones de violencia la autoestima sea la primera lastimada y te haga sentir insegura y poca cosa. Así que trata de buscar ayuda sicológica, para recuperar esa confianza perdida o, más bien dicho: robada.

5. Una frase con la que seguramente te encontrarás (no solo una vez) será:

“Estás exagerando las cosas.” Pero debes investigar todo lo relacionado al maltrato y violencia contra la mujer, porque en estos casos, la mejor herramienta es estar bien informada y saber cuándo y a dónde recurrir. Esto no solo por ti, sino también por esa amiga o familiar que pasa por alguna situación de violencia y no se atreve a actuar. Si notas algún tipo de violencia, denuncia, no tengas miedo, es mejor actuar ahora.