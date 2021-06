5 series que Netflix salvó y ahora son tus favoritas

Entre el amplío catálogo de plataforma de streaming Netflix, se encuentran varias series y miniseries que, aunque no parezca posible, no tuvieron un impacto tan fuerte cuando fueron inicialmente transmitidas en sus países de origen.

En ese sentido, la plataforma y su alcance global volvieron éxitos mundiales series que en un principio tuvieron un bajo rating. La Casa Papel, serie española, es el ejemplo más claro de este fenómeno.

La Casa de Papel

Una de las series más vistas y exitosas en todo el mundo estrenará en el segundo semestre de 2021 su quinta temporada. Pero antes de la revolución que generó la serie, esta creación española tuvo una baja audiencia en la cadena Antena 3 por lo que fue cancelada en la segunda temporada.

Lucifer

La serie desarrollada por Tom Kapinos , inspirada en el personaje de DC Comics, se estrenó inicialmente en Estados Unidos, en la cadena Fox el 25 de enero de 2016.

Producida por Jerry Bruckheimer Television, DC Entertainment y Warner Bros. Television, fue cancelada en su tercera temporada. Pero estrenó la cuarta en Netflix, convirtiéndose en un suceso mundial

La serie versa sobre Lucifer Morningstar (Ellis) quien representa al malvado con estilo y que consigue abrir un bar desde el cual ayuda a la policía a impartir justicia.

The Last Kingdom

Basada en las novelas 'The Saxon Stories' de Bernard Cornwell, 'The Last Kingdom' es una serie de televisión británica que se estrenó en octubre del 2015 en la cadena BBC.

El drama histórico fue renovado para una segunda temporada en 2017 y estrenó su tercera en Netflix en noviembre de 2018, recolectando un éxito mundial. Actualmente, se espera el estreno de la quinta temporada, última parte de la serie que remonta a los reinos separados de lo que hoy es Inglaterra, caídos a manos de invasores daneses.

La serie se centra en Uhtred de Bebbanburg, quien es capturado y criado como un danés, en su lucha por su identidad, sus derechos de nacimiento y su vida personal en medio de los sucesos históricos.

The End of the F***ing World

The End of the F***ing World es una comedia negra británica estrenada en el Reino Unido, basada en la novela homónima de Charles S. Fosman. La primera temporada de ocho episodios fue emitida por Channel 4 en 2017 y de allí saltó a Netflix en donde se emitió la segunda temporada.

La serie cuenta la historia de James y de Alyssa, dos adolescentes con algunos problemas que se embarcan en un viaje por carretera buscando al padre de ella.

La Valla

Uno de los éxitos notables e inesperados los protagonizó 'La Valla', una serie española producida por Atresmedia para Antena 3. Es un drama distópico que tiene lugar en Madrid de 2045 en donde una valla divide a los pobres de los ricos.

En ese escenario y en medio del impacto de un virus muy contagioso, una familia de bajos recursos intenta recuperar a su hija, robada por el gobierno.