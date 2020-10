6 Feet Apart, música salvadoreña surgida en la pandemia

Raúl Lara es reconocido por haber sido uno de los miembros del grupo de rock salvadoreño Adrenalina, desde mediados de la década de los noventa hasta 2001, con el que grabó varias producciones, entre ellas “Ni un pelo de inocente”, uno de los discos más emblemáticos del rock nacional. Pero su historia musical registra un antes y un después de esa etapa, pues su primer grupo fue Metal Doom, con el que se estrenó en 1991 y posterior a su paso por Adrenalina formó Protocolo 2, con el que grabó el álbum titulado “Valhalla”.

Más de una década después, de algunas colaboraciones para otros artistas y de una producción solista, el guitarrista aparece de nuevo en escena con una creación llamada “Resilient”, compuesta y producida en tiempos de la cuarentena impuesta para evitar contagios por el covid-19.

Los meses de encierro no pasaron en vano. Esta semana la producción salió a la luz disponible para el público en todas las plataformas digitales, con el sello de Raúl Lara y de un proyecto que reúne el talento de algunos de los mejores músicos y cantantes del país: 6 Feet Apart, nombre inspirado en la distancia recomendada por las autoridades de Salud para cumplir con el distanciamiento social.

Raúl Lara

“Todo fue muy espontáneo. Estábamos en cuarentena y a través de un posteo en Facebook coloqué un riff de guitarra y pregunté si alguien se animaba a participar en una colaboración y el primero en contestar fue César Magaña (ex integrante de La Pepa). Así de manera improvisada se fueron sumando más amigos músicos”, relata Raúl sobre cómo inicio la producción.

Lara ya contaba con varias ideas que trabajaba los fines de semana en su casa y, casi por casualidad, todos los arreglos se fueron acomodando a cada uno de los intérpretes que se sumaron al proyecto, la mayoría con larga y reconocida trayectoria, entre ellos voces como las de Óscar Serrano (Broncco o B’Rock) y Rafael Alfaro (Ovni).

“Resilient” es una muestra de la versatilidad de Raúl Lara con su instrumento y de sus influencias musicales a lo largo de su carrera. El disco nos lleva por un viaje por la estética de las diferentes corrientes del rock, pero también sorprende con sonidos de jazz, funk, power ballad, progresivo y no podían faltar los tintes del metal. En cada una de las piezas se lucen sus invitados especiales, entre los que se encuentran: Javier Gómez, Octavio Salmán, Alberto Daglio, César Magaña, Carlos Chinchilla, Marcelo Avilés, Iván Patiño, Carlos Barraza y Fernando Durán.

“Meaningless Fires”, “Pandemia”, “Podría ser”, “Pretending”, “Oigo pasos”, “Im no longer that man” y “El verde real” son algunos de los títulos de las canciones que nos llevan por distintas atmósfera y texturas musicales. “Raúl ya tenía hecha la base musical y eso lo hizo más fácil para nosotros. Para mí fue un buen reto trabajar la letra y la interpretación en este proyecto”, comentó Óscar Serrano sobre el tema “Podría ser”.

“Conozco a Raúl desde que tocaba en Adrenalina y me hablaron de su proyecto de música original. Escuché las canciones y me parecieron bastante buenas, así que me entusiasmé y pasé como un mes aportando con en el bajo y guitarra en unas cinco canciones; creo que el funk es mi Favorita”, relata Gerardo Pardo.

El álbum “Resilient”, de 6 Feet Apart, es una obra musical que nos introducirá con sus 14 piezas al cerebro artístico de Raúl Lara, para disfrutar de cada uno de los colores que emanan de su guitarra.

6 feet apart.

Las canciones de “Resilient”:

Mamas swing, featuring Javier Gómez en el bajo

Meaningless Fires, featuring Alberto Daglio

Nimbo, featuring César Magaña y Octavio Salmán

Pandemia (Instrumental)

Podria Ser, featuring Óscar Serrano

Pretending, featuring Javier Gómez en el bajo

Run, featuring Alberto Daglio

So Hard (To Have Some Fun), featuring Carlos Chinchilla

Oigo Pasos Afuera, featuring Marcelo Avilés

Bite my Lips featuring Marcelo Avilés

El verde real, featuring Rafael Alfaro

Im no longer that man, featuring Marcelo Avilés e Iván Patiño

A Bright New Road

XXIX, featuring Carlos Barraza en el bajo

Las guitarras que Raúl Lara en “Resilient”:

-Yamaha Pacífica

-Les Paul

-Stratocaster

-TRKster Raúl Lara