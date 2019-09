71a. edición de los Emmy: Reñida y excitante

El Teatro Microsoft de Los Ángeles acogió desde las 6 de la tarde la ceremonia de entrega de los Emmy, que en esta ocasión, y al igual que los últimos Óscar, no contó con ningún artista como maestro de ceremonias y repartió las labores de presentación entre varias estrellas.

Como apertura, la figura de Homero Simpson vestido de traje se apoderó del escenario por unos minutos, luego los reflectores se enfocaron en Bryan Cranston quien recordó su brillante rol en la serie "Breaking Bad". Entre otros invitados a conducir la gala estuvieron Ben Stiller, Stephen Colbert, Viola Davis, Michael Douglas, Jimmy Kimmel, Seth Meyers y Billy Porter.

El momento de las estatuillas

Las categorías a Mejor actor y actriz de reparto en serie de comedia fueron las primeras en ser premiadas. Tony Shalhoub y Alex Borstein -ambos intérpretes de "The Marvelous Mrs. Maisel"- ganaron respectivamente en esta categoría .

Minutos más tarde, "Fleabag" comenzó a destacar al ser mencionada como Mejor guión de comedia, pero no fue el único galardón que alzó, también fue laureada como Mejor dirección de serie de comedia y Mejor actriz de comedia.

La fiesta continuó y como una de las mayores sorpresas de la velada, las hermanas Kim Kardashian y Kylie Jenner aparecieron sobre el escenario con sus mejores vestidos para reconocer a "RuPaul's Drag Race" como Mejor programa de competencia, una categoría que ellas conocen a la perfección.

Con una evidente emoción, la actriz Patricia Arquette pronunció un emotivo discurso tras haber sido reconocida como Mejor actriz de reparto en serie limitada o película por su participación en "The Act".

Además, el latino Jharrel Jerome consiguió el Emmy al Mejor actor de una película o serie televisiva por su papel en "When They See Us", en tanto que Michelle Williams obtuvo el reconocimiento a la mejor actriz por "Fosse/Verdon".

La miniserie "Chernobyl" se llevó el premio en esta 71 edición de los premios de la Academia de la Televisión. La ficción de HBO partía como una de las grandes favoritas de la noche.

Por otra parte, el elenco de "Game of Thrones"(GOT) se unió para despedirse una vez más de sus espectadores tras ocho exitosas y espectaculares temporadas en HBO. La producción se inspiró en las novelas de el escritor George R.R. Martin y fue la ganadora de la noche como Mejor serie dramática.