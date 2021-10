8 datos para conocer más "El último duelo"

"El Último Duelo" es una historia de traición y venganza que transcurre en Francia durante el siglo XIV y gira en torno al legendario duelo entre Jean de Carrouges (Matt Damon) y Jacques Le Gris (Adam Driver), dos amigos convertidos en rivales y enfrentados en combate tras la denuncia de Marguerite de Carrouges (Jodie Comer), la esposa de Jean que acusa públicamente a Le Gris de haberla violado. Contada desde tres perspectivas diferentes, y bajo la dirección de Óscar Ridley Scott, la cinta explora el poder de los hombres, la fragilidad de la justicia y el coraje de una mujer dispuesta a luchar en soledad para llegar a la verdad.

Es por eso que te compartimos ocho datos de este relato épico que se estrena hoy.

1- EL REENCUENTRO DE MATT DAMON Y BEN AFFLECK

El esperado estreno no sólo genera expectativa por su trama, sino porque marca el regreso a la pantalla de una de las duplas creativas más populares de Hollywood: Ben Affleck y Matt Damon. “El Último Duelo” llega24 años después de “En busca del destino”, la película ganadora de dos Óscar que escribieron y protagonizaron juntosyreúne nuevamente a los antiguos amigos y colaboradores en los roles de guionistas, productores y coprotagonistas. En la cinta, Affleck se une a Damon en el papel del Conde Pierre d’Alençon, un terrateniente poderoso y acaudalado, señor feudal de Jean de Carrouges. La película también lleva el sello del director Ridley Scott, nominado a los Óscar.

2- EL RELATO ESTÁ ESTRUCTURADO EN TRES CAPÍTULOS

La historia está dividida en tres capítulos, que representan en la película las perspectivas sobre los hechos de los protagonistas: Jean de Carrouges, Jacques Le Gris y Marguerite de Carrouges. Damon y Affleck trabajaron en el guion junto a Nicole Holofcener. “El motivo por el que me sumé es que Matt y Ben no son mujeres. No es que no puedan escribir personajes de mujeres excelentes, hay muchos hombres que lo hacen, pero creo que eso era lo que yo podía aportar: mi perspectiva como mujer y una mirada y una voz diferentes”, comentó Holofcener. La presencia del relato de Marguerite era de extrema importancia, teniendo en cuenta que, como héroes de sus propias historias, ni Carrouges ni Le Gris eran narradores confiables de los acontecimientos.

3- BASADA EN UN LIBRO DE INVESTIGACIÓN

Affleck y Damon se interesaron en la historia de “El Último Duelo” tras leer el libro de Eric Jager “El último duelo: Una historia real de crimen, escándalo y juicio por combate en la Francia medieval”. Se trata de una historia real, basada en diez años de análisis de fuentes históricas con siglos de antigüedad, que revela la turbulencia de la Edad Media con un nivel de detalle sorprendente. La investigación de Jager incluyó la búsqueda, traducción e interpretación de documentos como crónicas, registros legales, títulos de propiedad, recibos del ejército, mapas históricos y otros.

4- SE FILMÓ EN FRANCIA E IRLANDA

El rodaje de la cinta se desarrolló en dos etapas, como consecuencia de las restricciones por la pandemia de covid-19. Inicialmente, en febrero y marzo de 2020, se rodó en diferentes locaciones de Francia, con imponentes castillos como escenarios principales. En septiembre de ese año, se retomó la filmación en Irlanda, siguiendo estrictos protocolos de seguridad. En Ardmore Studios, se construyeron varios sets interiores, incluidas las habitaciones de la propiedad de los Carrouges y el gran salón de Argentan. En la localidad de Ashford, en tanto, se recreó el monasterio francés donde tuvo lugar el mítico duelo.

5- EL RODAJE LLEVÓ EL SELLO DE SU DIRECTOR

Ridley Scott es conocido en Hollywood por su singular estilo de filmación, y el caso de “El Último Duelo” no fue una excepción. Scott no sólo edita sus películas durante la filmación, sino que suele utilizar numerosas cámaras en simultáneo ubicadas en lugares poco convencionales. Algunas escenas de “El Último Duelo” se rodaron con seis cámaras filmando en simultáneo, pero todas fueron grabadas con al menos cuatro. Además, el director es famoso por su talento visual y ojo cinematográfico distintivo, así como por sus espectaculares tomas de 360 grados. El también productor y guionista británico ha sido nominado a los Óscar tres veces como mejor director por las cintas “Thelma & Louise”, “Gladiator” y “Black Hawk Down”.

6- LA RECONSTRUCCIÓN DE ÉPOCA ABARCÓ TODOS LOS ASPECTOS DE LA VIDA MEDIEVAL

El libro de Jager es rico en detalles de la época en que transcurre el duelo. Por eso, con el objetivo de lograr la mayor rigurosidad histórica al momento de recrear la Edad Media en la película, el equipo convocó a Lorris Chevalier, historiador, doctor en Estudios medievales y especialista en caballería del Medioevo. Como asesor histórico, Chevalier ayudó a garantizar que los movimientos de los personajes principales y de los extras, así como los trajes o rituales recreados en pantalla, fueran auténticos en relación con la época medieval en Europa occidental.

7- LA ESCENA DEL DUELO SE PREPARÓ DURANTE 6 MESES

La escena en la que sucede el duelo entre Carrouges y Le Gris requirió de seis meses de preparación, bajo la mirada del diseñador de producción Arthur Max. Consultando los documentos de los tribunales y el libro de Jager, y trabajando con maquetas y previsualización, Max ayudó a Ridley Scott a visualizar cómo se desarrollaría la secuencia. En la escena también trabajó el director de la segunda unidad y coordinador de dobles de riesgo Rob Inch. Para este proyecto, Inch convocó a dobles de riesgo que supieran andar muy bien a caballo y a otros especializados en combate combinando ambas habilidades en la puesta en escena.

8- EL ÚLTIMO DUELO FUE EL ÚLTIMO DUELO

El enfrentamiento entre Carrouges y Le Gris es el último juicio por combate de este tipo registrado oficialmente. Como parte de su investigación, el autor tuvo acceso al registro original, manuscrito, del testimonio legal del duelo que, debido al pergamino resistente que se usaba en siglo XIV, estaba bien conservado y era totalmente legible. “(Al duelo) se lo recuerda como una vieja tragedia familiar”, dice Jager. “Es como parte de la historia de la región de Normandía, parte de la vida de la zona. Tienen festivales en los que los aficionados a la esgrima recrean el duelo”, agregó.